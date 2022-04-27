台中雙桶屍命案！17歲少女遭割頸塞桶　主嫌徐德益判死刑

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2018年間，徐德益因放款認識同夥林宥廷、張集喬等人，張男從中介紹何姓男子給徐，委託辦理土地貸款，不料徐竟將土地直接售出，不法獲利2690萬，因此被何男提告詐欺。徐德益擔心何男的黃姓友人，出庭後會說出對他不利的證詞，2019年5月間，竟夥同共犯陳姓女友、林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，趁黃男走出台中地檢署之際，將他強行押走後凌虐，之後注射海洛因毒針、開槍射殺，並桶裝屍體棄置苗栗。
案經台中地院審理，徐德益等人雖改口坦承殺害蔡女，但卻避重就輕且說詞不一致，法院今年3月16日辯論終結。檢方認為，徐男等人手段兇殘，且犯後毫無悔意，泯滅人性無教化可能，建請法院求處死刑，其餘共犯也從重量刑。27日上午，台中地院一審宣判，依2個殺人罪判徐德益死刑、褫奪公權終身；王閔正無期徒刑、林宥廷無期徒刑，其餘張集喬、童睿明、趙子真，及宋文達等，各依殺人、棄屍及槍砲等，判12年8月至19年6月不等。（編輯：林盈君）
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