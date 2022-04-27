COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中雙桶屍命案！17歲少女遭割頸塞桶　主嫌徐德益判死刑

▲台中雙桶屍命案！主嫌徐德益判死 。（圖／資料照／翻攝畫面）
▲台中雙桶屍命案！主嫌徐德益判死 。（圖／資料照／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 11:31:232022-04-27 11:45:40

2016年間，時年35歲的男子徐德益，因私吞380萬的土地交易款，竟企圖栽贓給17歲的蔡姓少女，夥同共犯以利刃割其頸脖致死，並裝桶棄屍；2019年間，徐德益遭何姓男子提告詐欺，擔心何男友人黃男的證詞對他不利，竟將其押走凌虐，並注射海洛因毒針，最後開槍射殺黃男，手段殘忍，27日，台中地院一審判決出爐，依2個殺人罪等判徐德益死刑、褫奪公權終身，可上訴；其餘共犯分別無期徒刑、12到19年徒刑不等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧過去案情，2016年間，徐德益跟友人王閔正經營土地買賣、貸款等，當時王與17歲的蔡姓少女交往，徐德益則與15歲的陳姓少女交往，之後王私吞380萬的土地交易款，錢花光之後無力償還，竟夥同王男等人共謀殺害蔡女，誣陷其捲款潛逃。蔡女遭重擊頭部，最後被利刃割頸脖死亡，遺體被塞進塑膠桶內，棄屍於台中豐原、徐德益老家。

2018年間，徐德益因放款認識同夥林宥廷、張集喬等人，張男從中介紹何姓男子給徐，委託辦理土地貸款，不料徐竟將土地直接售出，不法獲利2690萬，因此被何男提告詐欺。徐德益擔心何男的黃姓友人，出庭後會說出對他不利的證詞，2019年5月間，竟夥同共犯陳姓女友、林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，趁黃男走出台中地檢署之際，將他強行押走後凌虐，之後注射海洛因毒針、開槍射殺，並桶裝屍體棄置苗栗。

案經台中地院審理，徐德益等人雖改口坦承殺害蔡女，但卻避重就輕且說詞不一致，法院今年3月16日辯論終結。檢方認為，徐男等人手段兇殘，且犯後毫無悔意，泯滅人性無教化可能，建請法院求處死刑，其餘共犯也從重量刑。27日上午，台中地院一審宣判，依2個殺人罪判徐德益死刑、褫奪公權終身；王閔正無期徒刑、林宥廷無期徒刑，其餘張集喬、童睿明、趙子真，及宋文達等，各依殺人、棄屍及槍砲等，判12年8月至19年6月不等。（編輯：林盈君） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

華視誤植戰爭快訊　國台辦批：說明民進黨是台海最大威脅

陳沂又開砲！點名連千毅：被黑道鄙視、當小弟都不要的咖

林襄球場意外「走光」！內衣彈出影片瘋傳　本人回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.84%49.16%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀