健保醫品資訊網改版　9大疾病就醫皆可查

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健保署以糖尿病人照護品質為例，建議民眾可參考健保署公開的五項指標作為病人評量醫療院所對糖尿病人照護品質參考，包含糖尿病病人的醣化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白（glycated albumin）、空腹血脂、眼底檢查或眼底彩色攝影、尿液蛋白質等檢查執行率及糖尿病病人加入照護方案的比率，這五項指標為正向指標，亦即指標值高於全國或分區平均值，代表該院所重視糖尿病病人長期血糖控制情形、有定期為病人進行心血管疾病風險的監控及定期檢查眼睛、視力及腎臟是否有受到糖尿病的影響而產生病變，表示該院所在糖尿病整體照護品質表現相對較好。
另以人工膝關節置換手術來看，健保署參酌專家學者建議，以醫院能否提供病人安全、有品質的人工膝關節置換手術服務下列三項指標作為評量醫療院所照顧品質的參考，包含人工膝關節置換手術傷口感染率（表層感染率）、置換物感染率（深部感染）及出院30日內因相關問題再入院率，此三項指標為負向指標，亦即指標值低於全國或分區平均值，表示院所在人工膝關節置換手術的照護品質表現相對較好，後續也將持續進行整體性、各總額部門機構別品質資訊及人工髖關節手術疾病別的網頁改版作業。
健保署長李伯璋表示，健保署公開醫療品質資訊除可提供民眾查詢及就醫選擇參考外，亦可透過品質資訊公開藉此激勵院所共同努力提升醫療服務品質。民眾可以善用「全民健保行動快易通|健康存摺APP」最新消息區或健康存摺公告區，皆可點選查詢連結。不過，單一的醫療品質指標高低，並不能完全代表整體的醫療品質。
健保署也提醒，網頁的醫療品質資訊是以醫療院所的健保醫療費用申報檔案為基礎，經過統整分析的結果，現行的醫療費用申報資料欄位有限，無法反映完整及複雜的醫療過程與結果，也無法完整反映疾病嚴重度、共病情況或病人自我照護能力等因素，民眾可參酌這些公開的資訊瞭解各項指標的意義，並綜合考量正向與負向指標作為自己就醫前參考，如有疑義建議請教專業人員。