快訊／確診數又創新高！本土+8822例、死亡+2例

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指揮中心指出，今日新增2例死亡個案(案30381、案35335)，分別為70多歲及50多歲本國籍男性，皆已接種2劑COVID-19疫苗。案30381為本土病例，4月13日進行接觸者採檢，於今年4月14日確診，具癌症病史，屬重度感染個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡。案35335為境外移入病例，具慢性病史，於今年4月16日自美國入境，落地採檢陰性後返宅居家檢疫。4月17日因出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀就醫採檢後，個案要求自動離院返家，於4月18日確診，4月19日於住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡。
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為58例男性、43例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(12例)，西班牙及印尼(各2例)，澳大利亞、印度及菲律賓(各1例)移入，另82例調查中。入境日介於今年3月31日至4月26日。
指揮中心統計，截至目前國內累計8,244,479例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,166,125例排除)，其中76,938例確診，分別為10,618例境外移入，66,266本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計858例COVID-19死亡病例，其中843例本土，個案居住縣市分布為新北市415例，臺北市322例，基隆市30例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，臺中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。