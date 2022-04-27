正妹DJ搭機遭辱　航空公司要求「當眾脫褲」

南韓DJ Soda（黃素熙）有著可愛外表、魔鬼神才，擁有高人氣，沒想到昨（26）日她要搭乘飛機從美國紐約飛往洛杉磯時，竟遭到機場工作人員阻止登機，甚至被要求當場脫褲子，讓她很不滿，認為自己被羞辱，並把事件的來龍去脈發表在推特上。
DJ Soda在推特上以英、韓2種語言指控，在起飛前機場的工作人員把她所有行李都拿走，到了登機入口時，才以「褲子令人不舒服」為由，要求她做另外一架飛機，但因為當天重要的會議，她一定要搭這班飛機，因此她不得不在大家面前脫掉褲子。
DJ Soda表示，她只有穿這件褲子，脫掉後裡頭都沒穿，沒想到工作人員依舊酸言酸語的嗆聲她不該穿這條褲子，後來在同行友人的協調下，讓她以反穿褲子的方式登機，但脫褲子的時候，現場很多人都在看，讓她覺得很丟臉，「在整個飛行過程中，飛機上的每個人都被嚇壞了，我焦慮了6個小時後才到達目的地。這是我8年來第一次在巡演時被趕下飛機，也是我第一次在所有人面前脫褲子。」
DJ Soda當天穿著的是一條贊助商給的褲子，上頭寫滿了F開頭的髒話，巡演期間她都穿著這條褲子，疑似這就是航空公司要求她脫褲子的主因。DJ Soda被羞辱的消息曝光後，許多人表示，不論這條褲子是否有疑慮，航空公司要求當眾脫褲的處理方式很不恰當。