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籃球／職籃工會9理事3監事公布　PLG聯盟約7成球員參加

▲台灣籃球工會成立，左起：林志傑、楊敬敏、曾文鼎。（圖／黃建霖攝）
▲台灣籃球工會成立，左起：林志傑、楊敬敏、曾文鼎。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-04-27 14:30:18

臺北市職業籃球員職業工會(後稱職籃工會)今(27)日舉辦成立記者會，由理事長楊敬敏及曾文鼎、林志傑代表出席。理事長楊敬敏也針對這次工會成的願景，以及目前入會規定，以及理事及監事。

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職籃工會歷經逾10個的籌備期，在中華職棒球員工會的經驗傳承行政支援下，於今年2月底完成正式會議，並票選出由楊敬敏、林志傑、曾文鼎等黄金世代為首的理監事團隊，照顧目標對象涵蓋P.League+、T1League、SBL、WSBL等聯盟選手，並規劃出將逐步落實的重點工作項目：會員職業教育：推廣職業意識、法治、防賭及契約常識等觀念，幫助會員強化職業認知。

另外還有積極推廣公益，帶領會員關懷社會多元面向議題，提升職業籃球員的視野及社會價值。積極參與、協助各聯盟完善制度：與政府、協會、聯盟及球團建立互信的溝通管道，逐步提升職場安全、完善產業制度。

職籃工會是繼職棒工會、女足工會後，國內第三個成立的運動員，是第一個包含男女會員在內的運動員工會。為更有效理解、服務需求面向不同的選手，邀請職棒工會周思齊主委和女足工會王湘惠理事長擔任會務顧問，未來三個運動員工會將密切合作、資源交流，共同為更好的環境努力。

曾文鼎受訪時表示，現役球員繳會費就可以參加，退役球員繳交會費想參加也可以，但就是榮譽會員。而目前有九位理事：蔡文誠、吳岱豪、林宜輝、呂政儒、李德威、洪志善，3位監事則是林力人、李愷諺、施晉堯。而PLG聯盟則有約7成球員加入，樂見工會成立。

「台灣籃球產業20年的等待，目前有兩個職業聯盟，加上SBL和WSBL共有21支球隊，2百多位選手。」楊敬敏表示，休賽季時他們3位球員一直在思考，能夠為台灣籃球帶來什麼，能提供什麼給下一代，最後認為工會就是最好的答案。

「在這過程中討論溝通很久，直到去年七月和職棒工會接觸，經過多次會議檢討，籌備將近10個月的時間，很開心今天能夠對外公布工會成立。工會成立是責任開始，階段性有很明確的方向和目標。」楊敬敏如此說道。

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