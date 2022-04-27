籃球／職籃工會9理事3監事公布　PLG聯盟約7成球員參加

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另外還有積極推廣公益，帶領會員關懷社會多元面向議題，提升職業籃球員的視野及社會價值。積極參與、協助各聯盟完善制度：與政府、協會、聯盟及球團建立互信的溝通管道，逐步提升職場安全、完善產業制度。
職籃工會是繼職棒工會、女足工會後，國內第三個成立的運動員，是第一個包含男女會員在內的運動員工會。為更有效理解、服務需求面向不同的選手，邀請職棒工會周思齊主委和女足工會王湘惠理事長擔任會務顧問，未來三個運動員工會將密切合作、資源交流，共同為更好的環境努力。
曾文鼎受訪時表示，現役球員繳會費就可以參加，退役球員繳交會費想參加也可以，但就是榮譽會員。而目前有九位理事：蔡文誠、吳岱豪、林宜輝、呂政儒、李德威、洪志善，3位監事則是林力人、李愷諺、施晉堯。而PLG聯盟則有約7成球員加入，樂見工會成立。
「台灣籃球產業20年的等待，目前有兩個職業聯盟，加上SBL和WSBL共有21支球隊，2百多位選手。」楊敬敏表示，休賽季時他們3位球員一直在思考，能夠為台灣籃球帶來什麼，能提供什麼給下一代，最後認為工會就是最好的答案。
「在這過程中討論溝通很久，直到去年七月和職棒工會接觸，經過多次會議檢討，籌備將近10個月的時間，很開心今天能夠對外公布工會成立。工會成立是責任開始，階段性有很明確的方向和目標。」楊敬敏如此說道。