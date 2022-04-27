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TWICE無罩表演1成員確診！子瑜陷危險　疲憊回家影片曝光

▲TWICE剛結束東京演唱會，成員疲憊仍擠出笑容回應粉絲跟媒體。（圖／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news YouTube）
▲TWICE剛結束東京演唱會，成員疲憊仍擠出笑容回應粉絲跟媒體。（圖／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-27 15:12:44

南韓女團TWICE本月23至25日在東京巨蛋連開3場演唱會，昨26日成員陸續返韓，但未見成員Sana，經紀公司「JYP娛樂」對此表示，Sana在日本機場做PCR檢測結果為陽性，於當地隔離中。

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▲Sana（後排右二）結束東京演出後確診。（圖／TWICE IG）
▲Sana（後排右二）結束東京演出後確診。（圖／TWICE IG）
TWICE日前一連3天在東京開唱，台上全程無罩演出，一結束9位成員返韓在機場做PCR檢測時，除了Sana陽性，其他成員定延、志效、彩瑛、Mina、 子瑜、 Momo、多賢、娜璉全數陰性；雖然大家身體健康，但根據韓媒報導的影片中，成員疲憊神情依稀可見。

「JYP娛樂」解釋，Sana 4月16日抵達日本時，一直到解除隔離的20日共做了2次PCR，結果皆為陰性，在日本期間，9位成員落實防疫每天快篩，3場演唱會期間也都是陰性結果，而Sana已打完3劑疫苗，目前遵守當地政府政策隔離中。

▲TWICE其他成員返韓。（圖／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news YouTube）
▲TWICE其他成員返韓。（圖／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news YouTube）
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