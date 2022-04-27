快訊／高雄極樂夜生活足跡曝光！確診者涉足酒吧、小吃部
中央流行疫情指揮中心今(27)日公布新增8,822例本土COVID-19確診個案，其中高雄新增268例，高雄市長陳其邁也在記者會中說明相關規範，並公布確診者涉足的場所，包含小吃部、酒吧、會館等地。
高雄市長陳其邁今（27）日在記者會中公布確診者公共場所活動史，主要集中於娛樂場所，除了過去匡列在案的場域，27日新增了總裁CEO鋼琴會館1人、越之星小吃部2人、威尼斯精緻會館1人、CORNER酒吧3人、九度空間酒吧4人、酒空島音樂酒吧1人、新樂園會館2人、那間酒吧1人，另左營哈囉市場也出現6人群聚。
高雄市政府也提醒，若市民曾出入相關場所，出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。
市長陳其邁也強調，高雄市公布特定足跡有三個大原則，包括「高風險場域、群聚感染以及場域有不特定接觸對象」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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