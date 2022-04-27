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南市首季阻詐金額達1億691萬元 防詐績效六都第一

▲南市警方首季阻詐金額達1億6百餘萬元，防詐績效六都第一（圖／台南市政府提供）
▲南市警方首季阻詐金額達1億6百餘萬元，防詐績效六都第一（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-04-27 15:07:34

台南市政府昨日舉行治安會報，市長黃偉哲針對去年防詐績效六都第一，今年首季13月即成功攔阻詐騙款項高達1691萬餘元，嘉勉警方、金融機構與超商業者同心協力，為民眾守護住血汗錢，並公開表揚有功人員。

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▲台南市長黃偉哲表揚警方、金融機構與超商業者，為民眾守護住血汗錢（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲表揚警方、金融機構與超商業者，為民眾守護住血汗錢（圖／台南市政府提供）
台南市警局犯罪預防科指出，根據警政署統計資料，台南市去年攔阻詐騙績效在六都中排名第一，警方除了積極查緝詐騙提款車手，並加強防制熱點提款，今年13月的車手提款次數比去同期的328次減少了205次，是六都中最低。今年13月已防詐337件，攔阻詐騙金額高達1691萬餘元。


警方指出，詐欺犯罪從傳統「金光黨」、「多層次傳銷」演變到現在的「投資型詐欺」，尤其在疫情期間，民眾改變生活習慣，更常利用網路購物、訂購外食，因而頻繁接獲許多莫名簡訊，或是接收到一些誇大不實的投資獲利訊息，若不慎誤信，一旦與對方接觸，緊接而來的就是對方預設的層層套路手段，常把辛苦存下的血汗錢投入，最後血本無歸。


警方表示，今年2月間，台南市中西區一名60多歲黃姓男子，接獲股票投資電話，對方佯稱是「富林證券投資顧問公司」業務經理，握有「未上市飆股」內線消息，可以協助黃男預購股票，每一股保守估計可賺350400元，獲利後只收取3%服務費，黃男心生貪念，和對方約定投資230萬元，在台南高鐵站交款。黃男到永豐銀行台南分行要提領230萬元，所幸銀行楊姓經理、蘇姓副理警覺有異，連忙通報轄區派出所警員到場勸說，黃男才放棄提款離去。但之後黃男不死心，當日下午又到永豐銀行東台南分行堅持要匯款230萬元進行投資，所幸銀行吳姓副理及李姓辦事員立即主動關懷提問，並通報警方到場，向黃男分析是遭詐騙，而且黃男要匯款的帳戶有通報警示紀錄，黃男才驚覺中了詐騙集團圈套，省下了辛苦存下的血汗錢。


黃偉哲表示，除了防詐績優，永康警分局上個月偵破改造槍枝工廠，刑大偵二隊也查捷克製蠍式衝鋒槍、改造手槍及毒品，對於防制暴力、維護治安也功不可沒。

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