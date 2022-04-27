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實聯制「簡訊、紙本」全退場！陳時中揭取消原因：沒必要

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布取消簡訊實聯制，指揮官陳時中亦公布原因。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布取消簡訊實聯制，指揮官陳時中亦公布原因。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 15:16:402022-04-27 15:34:22

中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，宣布取消簡訊實聯制，且鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」。對此，指揮官陳時中也說明原因，且表示紙本實聯制也一併退場。

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指揮中心今日指出，因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，即日起取消實聯制措施，簡訊發送將自明(28)日零時起退場。指揮官陳時中表示，「因為取消了相對的疫調，那留著實聯制只是讓大家更不方便，已經沒有辦法帶來實質的效果，所以我們就從今天起取消簡訊實聯制。」

至於紙本實聯制是否延續使用？陳時中解釋，目前整體防疫是「大數染疫」的情況下，未來將不會再做個案去管理，「所以足跡上面我們不會再要求紙本的填寫」，且強調「現在是做一個大數的管理」

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布取消簡訊實聯制。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布取消簡訊實聯制。（圖／指揮中心提供）
關於社交距離APP，陳時中解釋，這兩天APP將會重新改版完成，民眾只須下載安裝並開啟藍牙，即可記錄相關疫情資料，而APP改版後新增提醒功能，將會列出幾月幾號與確診者接觸，最後一頁是7個接觸者須知，讓民眾收到提醒能夠知曉後續如何行動。

陳時中說，社交距離APP改版後將以教育宣導與互相提醒功能為主，資料皆不會傳至指揮中心，「越多人用大家也比較安心」。目前社交距離APP已有822萬人下載，距離目標1600萬人次還有一段距離。

指揮中心強調，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」，該APP在廣泛使用下才能發揮最大成效，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料。民眾進入場域時僅需出示APP畫面，提供更便利之自主防疫方式。尚未安裝之民眾可至App Store及Google Play雙平臺下載使用。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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