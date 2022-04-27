實聯制「簡訊、紙本」全退場！陳時中揭取消原因：沒必要

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至於紙本實聯制是否延續使用？陳時中解釋，目前整體防疫是「大數染疫」的情況下，未來將不會再做個案去管理，「所以足跡上面我們不會再要求紙本的填寫」，且強調「現在是做一個大數的管理」。
關於社交距離APP，陳時中解釋，這兩天APP將會重新改版完成，民眾只須下載安裝並開啟藍牙，即可記錄相關疫情資料，而APP改版後新增提醒功能，將會列出幾月幾號與確診者接觸，最後一頁是7個接觸者須知，讓民眾收到提醒能夠知曉後續如何行動。
陳時中說，社交距離APP改版後將以教育宣導與互相提醒功能為主，資料皆不會傳至指揮中心，「越多人用大家也比較安心」。目前社交距離APP已有822萬人下載，距離目標1600萬人次還有一段距離。
指揮中心強調，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」，該APP在廣泛使用下才能發揮最大成效，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料。民眾進入場域時僅需出示APP畫面，提供更便利之自主防疫方式。尚未安裝之民眾可至App Store及Google Play雙平臺下載使用。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。