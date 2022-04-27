竹縣YouBike 2.0即將啟航 竹北最快6月啟用41站
新竹縣政府表示，民眾期待已久的竹縣YouBike即將啟航!今年3月新竹縣長楊文科與微笑單車公司正式簽約合作後，縣府馬不停蹄邀集里長、公所等相關單位進行自行車場站會勘，預計最快第一階段於今年6月底啟用竹北41處站點，年底前再加9站，達到共50處站點，後續112年在竹東、新豐、湖口共新建置50站。
新竹縣長楊文科表示，為解決民眾通勤通學之需求，他上任後積極推動公共自行車建置計畫，目前竹北市站點經會勘後，第一階段推動共計41處站點，包含大眾運輸場站的台鐵與高鐵新竹站、國高中、商業區竹北遠百、住宅區公園及機關縣政府、竹北市公所等，後續第二階段縣府將持續聽取民眾意見，逐步增加公共自行車站點密度，提供民眾更好的服務。
交旅處長游志祥表示，公共自行車設站原則，以人口熱點作為建置站點之優先選擇，並採取先廣後密的設站方式，將依據民眾實際需求及周邊人行道、公園空間是否足夠，進行設站評估。
目前已初步完成竹北市30餘站會勘，為了儘早提供民眾公共自行車的服務，縣府預計第一階段於6月底啟用竹北41處站點，第二階段在年底前陸續會勘，並啟用9處站點，竹北市共計達到50站點，提供400輛車；112年於竹東、新豐、湖口將共建置50站，提供350輛車，未來在新竹縣將有YouBike 2.0陸續現身。
另外，縣府亦推動新竹縣公共自行車捐站機制，若有關單位有意與縣府共同推動公共自行車系統，亦歡迎協助縣府推動綠色運輸，促進新竹縣成為低碳運輸城市。交旅處也歡迎民眾若有任何相關建議站點，可透過微笑單車客服中心、1999為民服務專線或縣民信箱提供相關意見，縣府將依設站原則評估納入後續設站考量。