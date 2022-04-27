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遊戲手機POCO F4 GT 五月開賣　實體肩鍵打Game爽度更高

▲POCO F4 GT側邊加入特殊設計的磁動力實體肩鍵，能更直覺的操控遊戲。(圖／廠商提供)
▲POCO F4 GT側邊加入特殊設計的磁動力實體肩鍵，能更直覺的操控遊戲。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-27 16:07:09

主打高性價比手機POCO，發表2022年首款旗艦系列手機POCO F4 GT，主打遊戲手機，側邊加入特殊設計的磁動力實體肩鍵，能更直覺的操控遊戲， 8GB+128GB售價為歐元€599，約19,054元台幣，12GB+256GB售價為歐元€699，約22,235元台幣。同時POCO首度跨足AIoT領域推出POCO Watch，內置100多種健身模式，支援24小時心率追蹤，電池續行長達14天，售價為歐元€79，約約2512元台幣。將於4/28於全球市場上市。台灣部分，POCO官方表示：正著手準備POCO F4 GT與POCO Watch的上市前置作業，預計5月底前上市。

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▲POCO F4 GT+POCO Watch。(圖／廠商提供)
▲POCO F4 GT台灣預計下月開賣。(圖／廠商提供)
POCO F4 GT搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，將CPU性能提升20%、GPU性能提升50%，同時，配備LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存介面，以高達6400Mbps速度，縮短存取的時間，讓遊戲切換與多工處理更快速。對遊戲手機真正的考驗是溫度控制方案， POCO F4 GT配備最新的LiquidCool 3.0液冷技術，以4,860mm²的雙均熱板冷卻系統，快速降低高溫，長時間重度遊玩不掉幀。

POCO F4 GT 具備120W HyperCharge超速充電，最快可在17分鐘內滿電。擁有特殊設計的磁動力實體肩鍵，能夠承受150萬次按壓，且號稱通過市場主流100款遊戲測試相容性，讓玩家能以實體按鍵形式更直覺的操作。

POCO F4 GT的磁動力實體肩鍵不僅在長時間手機遊戲中，還原更真實的對戰感受，在日常使用中，彈出式肩鍵也可以設定為快捷鍵使用，如一鍵啟動相機、螢幕錄影或手電筒等功能。螢幕部分為6.67吋AMOLED，搭配480Hz觸控採樣率和高達120Hz的螢幕更新率，螢幕被評為Display Mate A+級螢幕。

首款AIoT產品POCO Watch

POCO Watch為1.6吋的AMOLED螢幕和超窄邊框，提供100多款錶面，內建多重GPS定位系統，在運動軌跡的掌握上提供更高的精準度，同時，提供血氧飽和度偵測，最長可持續待機14天。

▲POCO F4 GT+POCO Watch。(圖／廠商提供)
▲POCO Watch為1.6吋螢幕，內建多重GPS定位系統，同時，提供血氧飽和度偵測。(圖／廠商提供)

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