遊戲手機POCO F4 GT 五月開賣　實體肩鍵打Game爽度更高

POCO F4 GT搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，將CPU性能提升20%、GPU性能提升50%，同時，配備LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存介面，以高達6400Mbps速度，縮短存取的時間，讓遊戲切換與多工處理更快速。對遊戲手機真正的考驗是溫度控制方案， POCO F4 GT配備最新的LiquidCool 3.0液冷技術，以4,860mm²的雙均熱板冷卻系統，快速降低高溫，長時間重度遊玩不掉幀。
POCO F4 GT 具備120W HyperCharge超速充電，最快可在17分鐘內滿電。擁有特殊設計的磁動力實體肩鍵，能夠承受150萬次按壓，且號稱通過市場主流100款遊戲測試相容性，讓玩家能以實體按鍵形式更直覺的操作。
POCO F4 GT的磁動力實體肩鍵不僅在長時間手機遊戲中，還原更真實的對戰感受，在日常使用中，彈出式肩鍵也可以設定為快捷鍵使用，如一鍵啟動相機、螢幕錄影或手電筒等功能。螢幕部分為6.67吋AMOLED，搭配480Hz觸控採樣率和高達120Hz的螢幕更新率，螢幕被評為Display Mate A+級螢幕。
首款AIoT產品POCO Watch
POCO Watch為1.6吋的AMOLED螢幕和超窄邊框，提供100多款錶面，內建多重GPS定位系統，在運動軌跡的掌握上提供更高的精準度，同時，提供血氧飽和度偵測，最長可持續待機14天。