籃球／爭取球員國家隊權益？楊敬敏透露季後將和協會溝通

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楊敬敏透露自己對於工會的願景和期待是：希望透過我們自己和聯盟、球團、政府一起把台灣籃球產業提升到最大化，提供更完善的制度，保障所有選手。「一路走來會非常辛苦，但都是過程，一定不會辜負大家對我們的期望，把每一件事做到最好。」
身為9名理事之一的曾文鼎則是說，「打了那麼久的籃球，也經歷過換合約和換聯盟，自己在簽新合約和轉新聯盟時，都是自己一人在面對大大小小的問題。而成立工會，在一些年輕球員遇到一樣的問題時，可以給他們一些建議和意見，希望他們可以走比較順一點，不用像我們就是自己在摸索。」
至於在爭取未來自由球員制度完善等目標的問題，曾文鼎表示，工會只是提供一個不同的平台，看大家想怎麼做，就一起努力往這方向去走，「或許是把制式合約訂出來等等，都是希望未來可以成長的目標。」
林志傑則是說，旅外經驗讓自己感受到球員的價值和保障很重要，自己也對此感受很深。「籃球環境還在不斷的去進步，很多規範和制度並不是這麼完善，透過工會讓外界聽進我們的聲音，去和資方去做多方面的溝通。保障球員和資方。」
楊敬敏表示，經紀公司認證和國際賽業務的爭取，這些都是工會階段性目標，會利用賽季結束後的時間去跟協會做溝通。他也認為職棒爭取這方面的權益的方式和經驗，是職籃工會可以去學習的。「如果前提是球員能有多一分保障，那相信會有更多人願意為國家效力。」