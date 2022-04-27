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籃球／爭取球員國家隊權益？楊敬敏透露季後將和協會溝通

▲職籃工會理事長楊敬敏。（圖／陳云茹攝）
▲職籃工會理事長楊敬敏。（圖／陳云茹攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-04-27 16:12:25

臺北市職業籃球員職業工會(後稱職籃工會)今(27)日舉辦成立記者會，由理事長楊敬敏及曾文鼎、林志傑代表出席。記者會上三人也各自談到未來職籃工會未來想努力為球員爭取的聯盟和國家隊方面的權益。

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職籃工會在成立上借鑑職棒工會不少的經驗，楊敬敏也拜會了職棒工會理事長陳傑憲和前理事長周思齊，向他們請益一些運作方式。職棒工會過去在推動聯盟FA制度以及國家隊出場費上，提供了不少的推力，未來職籃工會也有望在這方面踏出重要一步。

楊敬敏透露自己對於工會的願景和期待是：希望透過我們自己和聯盟、球團、政府一起把台灣籃球產業提升到最大化，提供更完善的制度，保障所有選手。「一路走來會非常辛苦，但都是過程，一定不會辜負大家對我們的期望，把每一件事做到最好。」

身為9名理事之一的曾文鼎則是說，「打了那麼久的籃球，也經歷過換合約和換聯盟，自己在簽新合約和轉新聯盟時，都是自己一人在面對大大小小的問題。而成立工會，在一些年輕球員遇到一樣的問題時，可以給他們一些建議和意見，希望他們可以走比較順一點，不用像我們就是自己在摸索。」

至於在爭取未來自由球員制度完善等目標的問題，曾文鼎表示，工會只是提供一個不同的平台，看大家想怎麼做，就一起努力往這方向去走，「或許是把制式合約訂出來等等，都是希望未來可以成長的目標。」

林志傑則是說，旅外經驗讓自己感受到球員的價值和保障很重要，自己也對此感受很深。「籃球環境還在不斷的去進步，很多規範和制度並不是這麼完善，透過工會讓外界聽進我們的聲音，去和資方去做多方面的溝通。保障球員和資方。」

楊敬敏表示，經紀公司認證和國際賽業務的爭取，這些都是工會階段性目標，會利用賽季結束後的時間去跟協會做溝通。他也認為職棒爭取這方面的權益的方式和經驗，是職籃工會可以去學習的。「如果前提是球員能有多一分保障，那相信會有更多人願意為國家效力。」

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