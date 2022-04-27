逢甲63例多點爆發！台中+356 一蘭、一中豐仁冰有足跡
台中市今本土確診新增365人，其中逢甲大學校園群聚多點爆發，累計63例持續增加中。另市府相關局處有3人確診，北屯的文昌消防分隊全隊33人隔離、勤務由鄰近分隊支援。新增個案足跡熱點包括一蘭拉麵、一中豐仁冰、超級巨星KTV等店。
台中市長盧秀燕表示，台中市今（27日）新增本土個案356例，包括校園群聚42例、職場群聚18例、家庭及朋友群聚71例。較受矚目群聚包括逢甲大學今新增30例，連日來累計63例，她上午已指派一級主管聯繫協助校方，全力防止疫情擴大。
逢甲大學學生數高達2萬人，衛生局長曾梓展表示，這次校園疫情並非單一感染源，而是多點爆發，有參加阿妹演唱會的、接觸外縣市確診者的、也有宿舍傳染鏈，校方已啟動調查應變機制，隨時滾動調整。據了解，校方已採取實體、線上並行的混成教學；另因應宿舍傳播鏈，福星校區男女生宿舍的大學部學生實施安心就學，其他學舍住宿生有意願自主進行在宿舍或返家安心就學者，亦可個別申請。
台中市政府經發局市場管理科、都發局營造施工科各有一名行政助理確診，盧秀燕說，市府上週起實施分艙分流，提早將疫情影響減到最低，因此職場只匡列10名密切接觸者，也未波及洽公民眾。消防局北屯區文昌分隊有一名消防員確診，全隊33人除了一人在外地受訓，其他人都被匡列、目前快篩全陰性，這幾天的勤務將由鄰近分隊支援。
高中以下停班課部份，今年以來台中市已有182名學生確診，75校因確診者停課10天、52校預防性停課1天。對於中央修改居隔條件，未來學校停課時間是否跟著調整？盧秀燕表示，包括是否跟進北市放兒童疫苗假，各界看法不一，下午教育局已邀集家長和教師團體進行討論，相關事宜將於明後天宣佈。
確診足跡熱點部份，今天新增一蘭台灣台中朝富店、龍二日本料理食堂、一中豐仁冰、超級巨星KTV 市政河南店和公園店等17個公共場域。雖然中央今起取消簡訊實聯制，但曾梓展說，衛生局完成確診者疫調後，仍會持續公佈足跡熱點提醒市民注意，有足跡重疊的民眾可至台中市各社區篩檢站篩檢。