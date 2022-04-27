軟性封城台北市準備好了？議員嗆柯文哲：沒SOP就閉嘴！
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，台北市長柯文哲於26日的防疫記者會上指出，若台北市醫療量能無法負荷時，就會採取「軟性封城」的策略。不過該說法一出後，也引發各界熱烈討論，甚至讓防疫指揮官陳時中直呼「沒有SOP就提出，會造成民眾恐慌」。而柯文哲今（27）日下午進入議會接受質詢時，也被議員痛批「SOP沒訂出來之前，請你閉嘴」。
民進黨台北市議員洪健益質疑，柯文哲乃至於北市府，對於「軟性封城」都還沒有任何概念，質疑柯文哲「沒有SOP就提出軟性封城，是在造成民眾恐慌」，更引用陳時中「沒有SOP會造成民眾恐慌」的說法，要求柯文哲在訂定相關SOP之前，不要再提軟性封城的說法。
議員簡舒培也質疑，柯文哲提「軟性封城」，新北市長侯友宜則提出「居隔轉型」，兩個人各創新名詞，都造成民眾的恐慌。「行政首長應該要告訴我們，如何防止達到最差的狀況。」簡舒培說，有沒有造成民眾恐慌，看今天議會議員質詢就知道，「所有議員接到電話，都叫我們叫你不要『起肖』了。」
對此柯文哲則回應，他與侯友宜說的都是對的，「居隔轉型」是因為確診數累積到一定的數量時，就無法再做疫調與居家隔離，因為做不下去了；而「軟性封城」則是訴求民眾能夠降低在都市中的活動力，但何時要進行目前沒有定調，只能且戰且走。
※【NOWnews 今日新聞
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