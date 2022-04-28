九天玄女來了！阿翰淚吐遭校園霸凌　鼓勵學弟妹做自己

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阿翰說自己一直對語言有興趣，特別是不同口音，他還專研台灣國語，另由於阿翰在原住民環境長大，所以他經常把原住民變成拍影片中的議題，連曾寶儀都認為他是「語言學家」，在他房間也會發現許多老東西，像愛國獎券等，這集節目中會也開箱了阿翰的怪異蒐藏。這次阿翰特別介紹北濱，因為他讀的花蓮女中就在那，阿翰表示以前一直想去台北讀大學、離開花蓮，剛去覺得台北真是多采多姿，但去久了才體驗到家鄉花蓮的美。
阿翰提到年輕被曾被錯誤對待，在國小三年級他發現跟別人不一樣，當時他喜歡和同學玩鬼抓人，當時還是孩子王，但當五年級時發現男同學都去打籃球了，阿翰完全無法接受，發現沒朋友了，也開始被嘲笑，他說：「最嚴重是國中時期，那時在班上特別眼光看很不自在，因為自己聲線偏高，只要一講話同學就開始模仿，都會讓我感覺背脊發涼。」談到當時被霸凌，阿翰說著就哭了，他認為雖然自己影片中也有戲謔，但腳本會去設計得很好，因為他知道「弱勢是很痛苦的！」曾寶儀安慰他說：「你的影片都有溫柔在裡面，被大家接納好快樂。」
而對常扮女生的感覺，阿翰笑說很爽，也覺得很幸福，希望台灣社會有天大家不需要證明甚麼就可以做自己，曾寶儀就認為阿翰做到了，而在學校也遇到阿翰以前的女老師，個性跟他現在一樣開朗，阿翰還鬧說老師是瘋子。老師表示以前阿翰都在角落把自己藏起來，因為她以前有這種經驗，所以了然於心，下課有女生找阿翰時最開心，大家一起大聊星光幫，讓老師覺得「這孩子有故事」。一直到國二女生朋友越來越多，男生就不敢再找阿翰麻煩了，之後他參加社團越放越開，現在即使阿翰在網路上點亮自己，但老師最喜歡還是羞澀的阿翰，老師語重心長地說：「自己喜歡自己太重要，不是流量造就他，而是他造就自己。」而這次阿翰難得在司令台上有機會面對學弟妹說出了心理的話，他眼眶泛淚，也讓大家都感動。
《我們回家吧2》MyVideo每週四12點上線、三立都會台30頻道每周四晚間十點播出。（編輯：楊穎軒）