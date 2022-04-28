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九天玄女來了！阿翰淚吐遭校園霸凌　鼓勵學弟妹做自己

▲「模仿王子」阿翰（左）淚吐曾遭校園霸凌。（圖／三立提供）
▲「模仿王子」阿翰（左）淚吐曾遭校園霸凌。（圖／三立提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-28 02:00:00

九天玄女來報到，本週四十點三立都會台《我們回家吧2》特別嘉賓正是「模仿王子」阿翰，這次會邀請到阿翰做節目嘉賓，曾寶儀表示早就久仰大名，第二季擬嘉賓名單時他就在其中，在錄影過程中他模仿魂上身，讓曾寶儀又哭了，但這次是笑到哭。這次難得透過節目可以看到真正的阿翰，不是再是角色扮演的樣子，曾寶儀說：「其實他是個有點害羞、對自己有點沒信心的男孩。」而在阿翰的帶領下他與曾寶儀一起遊走故鄉花蓮，回到當年讀書的學校，才讓人知道他在讀書時期曾被同學霸凌，而阿翰在操場司令台上對學弟妹說出了心理的話，讓大家都感動。

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▲阿翰（左）上曾寶儀主持的《我們回家吧2》。（圖／三立提供）
▲阿翰（左）上曾寶儀主持的《我們回家吧2》。（圖／三立提供）
來自花蓮的阿翰表示這次參加《我們回家吧2》擔任嘉賓特別開心，因為很少節目可以以「自己」這角色出現這麼久，最難得的是阿翰花蓮住的地方也首度曝光，衣櫃中一堆各類服裝、飾品、假髮，他還笑說自己很有品味。阿翰表示2012年就上台北，最近因疫情嚴峻被媽媽逼回花蓮，他的室友張先生，也是工作上的好夥伴，爆料阿翰很散漫，根本就是巨嬰，要一直照顧他，吃東西也常會掉屑，東西也會常常不見。 

▲阿翰帶曾寶儀造訪故鄉花蓮。（圖／三立提供）
▲阿翰帶曾寶儀造訪故鄉花蓮。（圖／三立提供）
阿翰說自己一直對語言有興趣，特別是不同口音，他還專研台灣國語，另由於阿翰在原住民環境長大，所以他經常把原住民變成拍影片中的議題，連曾寶儀都認為他是「語言學家」，在他房間也會發現許多老東西，像愛國獎券等，這集節目中會也開箱了阿翰的怪異蒐藏。這次阿翰特別介紹北濱，因為他讀的花蓮女中就在那，阿翰表示以前一直想去台北讀大學、離開花蓮，剛去覺得台北真是多采多姿，但去久了才體驗到家鄉花蓮的美。

▲阿翰一直對語言有興趣，特別是不同口音，還專研台灣國語。（圖／三立提供）
▲阿翰一直對語言有興趣，特別是不同口音，還專研台灣國語。（圖／三立提供）
阿翰提到年輕被曾被錯誤對待，在國小三年級他發現跟別人不一樣，當時他喜歡和同學玩鬼抓人，當時還是孩子王，但當五年級時發現男同學都去打籃球了，阿翰完全無法接受，發現沒朋友了，也開始被嘲笑，他說：「最嚴重是國中時期，那時在班上特別眼光看很不自在，因為自己聲線偏高，只要一講話同學就開始模仿，都會讓我感覺背脊發涼。」談到當時被霸凌，阿翰說著就哭了，他認為雖然自己影片中也有戲謔，但腳本會去設計得很好，因為他知道「弱勢是很痛苦的！」曾寶儀安慰他說：「你的影片都有溫柔在裡面，被大家接納好快樂。」 

▲阿翰學生時期遭同學錯誤對待。（圖／三立提供）
▲阿翰學生時期遭同學錯誤對待。（圖／三立提供）
而對常扮女生的感覺，阿翰笑說很爽，也覺得很幸福，希望台灣社會有天大家不需要證明甚麼就可以做自己，曾寶儀就認為阿翰做到了，而在學校也遇到阿翰以前的女老師，個性跟他現在一樣開朗，阿翰還鬧說老師是瘋子。老師表示以前阿翰都在角落把自己藏起來，因為她以前有這種經驗，所以了然於心，下課有女生找阿翰時最開心，大家一起大聊星光幫，讓老師覺得「這孩子有故事」。一直到國二女生朋友越來越多，男生就不敢再找阿翰麻煩了，之後他參加社團越放越開，現在即使阿翰在網路上點亮自己，但老師最喜歡還是羞澀的阿翰，老師語重心長地說：「自己喜歡自己太重要，不是流量造就他，而是他造就自己。」而這次阿翰難得在司令台上有機會面對學弟妹說出了心理的話，他眼眶泛淚，也讓大家都感動。 

▲阿翰鼓勵學弟妹做自己。（圖／三立提供）
▲阿翰鼓勵學弟妹做自己。（圖／三立提供）
《我們回家吧2》MyVideo每週四12點上線、三立都會台30頻道每周四晚間十點播出。（編輯：楊穎軒） 

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