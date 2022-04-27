楊寶楨臉書PO「有黨證免隔離」 柯文哲允諾不刪文就法辦
媒體人周玉蔻日前傳出確診，因此曾參與周玉蔻政論節目錄製的民進黨議員簡舒培，以及社民黨議員苗博雅都遭到框列隔離。不過民眾黨發言人、松山信義區議員參選人楊寶楨，日前在臉書上PO文質疑，兩人為何都未被隔離？甚至作圖諷刺兩人「有黨證免隔離」，不過事實上兩人都在當下都已到防疫旅館進行隔離。
而時至今日兩人都已經解隔離，但楊寶楨的貼文卻仍在臉書上，對此簡舒培今（27）日在質詢身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲時，也要求他應該要求楊寶楨應該刪除貼文，甚至要求「今晚12點沒刪除，應該依照傳染病防治法移送法辦」，對此柯文哲也允諾將會處理。
簡舒培表示，在週一質詢時也提出該議題，當時柯文哲也表示這張圖是錯的，但這張圖至今都還在楊寶楨的臉書上。「她在打你臉你知道嗎？她在說我們台北市的防疫，因為有黨證而不同，她在羞辱我們的防疫人員。」
對此柯文哲直言，台北市的防疫標準非常一致，「妳看我連唱一首歌都被罰3000塊。」對此簡舒培也馬上追問「連你的發言人都在羞辱你，該不該撤掉？」柯文哲也允諾會去跟她說，如果有不對就要撤掉。
簡舒培也要求，若在今日晚間12點以前，楊寶楨並未撤掉該貼文，「因為明顯違反傳染病防治法，請警察局來偵辦，柯文哲要把楊寶楨移送法辦。」對此柯文哲也允諾會回去處理。
※【NOWnews 今日新聞
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