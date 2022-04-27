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楊寶楨臉書PO「有黨證免隔離」　柯文哲允諾不刪文就法辦

▲針對民眾黨發言人楊寶楨在臉書上質疑民進黨議員簡舒培與社民黨議員苗博雅「有黨證免隔離」的貼文，台北市長柯文哲允諾，若今晚12點前未刪文，將會將楊寶楨法辦。（圖／台北市政府提供）
▲針對民眾黨發言人楊寶楨在臉書上質疑民進黨議員簡舒培與社民黨議員苗博雅「有黨證免隔離」的貼文，台北市長柯文哲允諾，若今晚12點前未刪文，將會將楊寶楨法辦。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-27 18:12:48

媒體人周玉蔻日前傳出確診，因此曾參與周玉蔻政論節目錄製的民進黨議員簡舒培，以及社民黨議員苗博雅都遭到框列隔離。不過民眾黨發言人、松山信義區議員參選人楊寶楨，日前在臉書上PO文質疑，兩人為何都未被隔離？甚至作圖諷刺兩人「有黨證免隔離」，不過事實上兩人都在當下都已到防疫旅館進行隔離。

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而時至今日兩人都已經解隔離，但楊寶楨的貼文卻仍在臉書上，對此簡舒培今（27）日在質詢身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲時，也要求他應該要求楊寶楨應該刪除貼文，甚至要求「今晚12點沒刪除，應該依照傳染病防治法移送法辦」，對此柯文哲也允諾將會處理。

簡舒培表示，在週一質詢時也提出該議題，當時柯文哲也表示這張圖是錯的，但這張圖至今都還在楊寶楨的臉書上。「她在打你臉你知道嗎？她在說我們台北市的防疫，因為有黨證而不同，她在羞辱我們的防疫人員。」

對此柯文哲直言，台北市的防疫標準非常一致，「妳看我連唱一首歌都被罰3000塊。」對此簡舒培也馬上追問「連你的發言人都在羞辱你，該不該撤掉？」柯文哲也允諾會去跟她說，如果有不對就要撤掉。

簡舒培也要求，若在今日晚間12點以前，楊寶楨並未撤掉該貼文，「因為明顯違反傳染病防治法，請警察局來偵辦，柯文哲要把楊寶楨移送法辦。」對此柯文哲也允諾會回去處理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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