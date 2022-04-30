台灣首座裸女雕塑《甘露水》　5月移師高雄展出

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這件被後人譽為「台灣維納斯」的《甘露水》，是台灣首座裸體雕像，刻劃一名面容充滿自信的女子，頭微微仰起，姿態挺直，雙手輕輕放在身後的蚌殼上，綻放了光一般的向上精神，神情舒緩而堅強，寄寓藝術家對於彼時正大步向前的台灣社會，殷殷期盼與想像，也開創台灣藝術史上的新篇章。
隔年，此作受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，除了日本皇室對其作品產生高度興趣，黃土水的活躍更驅動著當時對藝術還很陌生的台灣，使有志於藝術的台灣青年們大受鼓舞。
但在1930年帝展前夕，黃土水因為趕製大型浮雕《水牛群像》過度操勞，突患盲腸炎，併發腹膜炎，病逝東京，去世後作品大量失散，《甘露水》在翌年入藏台灣教育會館，並以該館藏品的身份於原台灣總督府舊廳舍（今中山堂）的「黃土水遺作展」中展出。
直到1958年台灣省臨時省議會播遷台中，《甘露水》隨之搬移，卻被棄置在台中火車站，無人聞問，雕塑軀幹上難以清除的暗色痕跡，推測是當時於火車站前被人潑灑墨水所致。
所幸數天後《甘露水》即被移置車站附近的張外科診所，由張氏家族悉心保管看顧，並在1974年移至家族位於霧峰的工廠封藏，而這件瑰寶就這樣消失在大眾視野。
隨著台灣主體意識的萌發，企盼《甘露水》再度面世的呼聲不斷，台北教育大學教授林曼麗率領北師美術館團隊鍥而不捨追尋，再加上總統府和文化部協助，才讓塵封近半世紀的《甘露水》重見天日，於2021年9月6日在蔡英文總統的見證下，正式交付文化部永久典藏。
黃土水的一生僅短短35載，卻為台灣留下永垂不朽的國寶藝術，而《甘露水》對於台灣美術史的重要性，除了作品本身，還有其多舛的經歷，承載了台灣百年的命運與歷史。
如今《甘露水》經過修復重返大眾眼前，已於去（2021）年北師美術館推出的「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展亮相，今年5月21日起，將移師高雄市立美術館展出，該展除了《甘露水》外，還有陳澄波、郭柏川等多名藝術家作品加入展出，見證藝文界百年脈動。