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台中今解居隔6579人　盧秀燕爆防疫人員很想哭

▲一次解區隔6千多人，市長盧秀燕透露，市府防疫同仁對她說「很想哭」。（圖／台中市政府提供，2022.04.27）
▲一次解區隔6千多人，市長盧秀燕透露，市府防疫同仁對她說「很想哭」。（圖／台中市政府提供，2022.04.27）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-27 18:46:022022-04-27 19:00:09

中央近日宣布實施居家隔離「3+4」新制，台中市原居家隔離者約9,000人，今日期滿和提前解隔離者約有6,579人。市長盧秀燕透露，市府防疫同仁對她說「很想哭」，因為一天內得重開6千多張書面隔離單。由於來不及作業，中市府昨透過簡訊通知，讓符合資格者可以先「出關」。

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台中市衛生局統計，全市居家隔離者約有9,000人，中央宣佈實施「3+4」新制後，今日可解隔離者約有6,579人。由於一般民眾對新制不清楚，衛生局和民政局相關單位電話被打爆，許多人急著問「我現在可以出來了嗎？」「好像還差幾小時，會不會被罰？」衛生局今將解隔辦法做成圖表，並提醒民眾「3+4」只適用接觸者，不包括入境和確診者。

▲台中市衛生局今將解隔辦法做成圖表，供民眾參考。（圖／台中市政府提供，2022.04.27）
▲台中市衛生局今將解隔辦法做成圖表，供民眾參考。（圖／台中市政府提供，2022.04.27）
▲台中市衛生局提供職場接觸者匡列原則，供民眾參考。（圖／台中市政府提供，2022.04.27）
▲台中市衛生局提供職場接觸者匡列原則，供民眾參考。（圖／台中市政府提供，2022.04.27）
盧秀燕今在防疫記者會回答人力調度問題時，透露昨天有防疫人員跟她說「很想哭」，突然面臨6千人解隔，必須重新開6千張居隔單，起迄點全部重新計算。眼見作業來不及，市府決定昨天先透過簡訊系統通知居隔者，日後再補上紙本。她也透過此機會謝謝勞苦功高的防疫英雄，請大家多為他們打氣加油。

盧秀燕說，依中央新規定，未來通知書就只有一份，統一載明居隔的起迄期，時間到即自動解隔，不會另發解隔離書，但解居隔時間到，市府還是會主動發簡訊告知。

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