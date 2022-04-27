COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／提軟性封城卻沒配套　柯文哲的新名詞已引發恐慌

▲台北市長柯文哲26日於北市防疫記者會上表示，若必要的時候，將會啟動北市「軟性封城」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲26日於北市防疫記者會上表示，若必要的時候，將會啟動北市「軟性封城」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／特稿

2022-04-27 19:49:30

台北市長柯文哲26日在北市防疫記者會上表示，若未來確診數過多且醫療量能不足時，北市府不排除啟動「軟性封城」的規範。而27日在議會接受質詢時，被問到軟性封城的進一步配套措施，柯文哲僅表示類似去年五六月時的規範，相當於「三級警戒」。不過究竟「如何封、怎麼封」還沒有後續配套措施與規範，柯文哲提出的「軟性封城」卻已經在民間引發恐慌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不可諱言，柯文哲所提出未來可能要「軟性封城」，論點其來有自。原因在於確診人數持續升高，已經是可以預見的未來，現階段先面臨到疫調人力的不足、居家隔離影響社會運行；若確診人數持續升高，為了抑制傳染狀況，勢必得透過公權力介入，降低都市的活性與民眾接觸的機率。

不過去年為了抑制疫情而啟動的「三級警戒」，可以說是對民生產業造成劇烈衝擊，就現實面來說，再一次三級警戒，恐怕會再度造成民生凋敝，勢必得就過往經驗進行調整，且在防疫與經濟之間取得平衡。

不過柯文哲提出「軟性封城」新名詞後，僅簡單表示「跟去年三級警戒時差不多」，是相當不負責任的說法。原因在於去年三級警戒是全台適用，若僅只有台北市軟性封城而其他縣市不封，勢必就先提出相關因應的配套措施。不過看得出來柯文哲在提出軟性封城前，並沒有認真思考究竟要如何進行。

面對中央相關防疫政策，柯文哲時不時批評「不要只會喊口號，要說明戰略、戰術」，而且他也曾質疑過中央「不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向」。只是，柯文哲自己也拋出一個讓外界不解的「軟性封城」名詞，更提不出屬於北市府的戰術與戰略。

預告疫情狀況並提前警示未來可能出現的危機，固然是警惕民眾的方法之一，但在「創造新名詞」之餘卻提不出相關做法，進而造成社會恐慌的氛圍，真的是「此時再創新名詞，引發恐慌大可不必」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

軟性封城台北市準備好了？議員嗆柯文哲：沒SOP就閉嘴！

北市「軟性封城」等同三級警戒？柯文哲：差不多意思

柯文哲拋「軟性封城」　蘇貞昌：我不知道他在講什麼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
47.29%52.71%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀