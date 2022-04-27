巷仔內／提軟性封城卻沒配套　柯文哲的新名詞已引發恐慌

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過去年為了抑制疫情而啟動的「三級警戒」，可以說是對民生產業造成劇烈衝擊，就現實面來說，再一次三級警戒，恐怕會再度造成民生凋敝，勢必得就過往經驗進行調整，且在防疫與經濟之間取得平衡。
不過柯文哲提出「軟性封城」新名詞後，僅簡單表示「跟去年三級警戒時差不多」，是相當不負責任的說法。原因在於去年三級警戒是全台適用，若僅只有台北市軟性封城而其他縣市不封，勢必就先提出相關因應的配套措施。不過看得出來柯文哲在提出軟性封城前，並沒有認真思考究竟要如何進行。
面對中央相關防疫政策，柯文哲時不時批評「不要只會喊口號，要說明戰略、戰術」，而且他也曾質疑過中央「不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向」。只是，柯文哲自己也拋出一個讓外界不解的「軟性封城」名詞，更提不出屬於北市府的戰術與戰略。
預告疫情狀況並提前警示未來可能出現的危機，固然是警惕民眾的方法之一，但在「創造新名詞」之餘卻提不出相關做法，進而造成社會恐慌的氛圍，真的是「此時再創新名詞，引發恐慌大可不必」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。