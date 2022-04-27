快篩試劑實名制明起上路　可望紓解桃社篩站篩檢人潮

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鄭文燦指出，近期因快篩試劑大缺貨，民眾買不到快篩劑，各站採檢人潮大爆量，最高曾單日採檢逾1.2萬人次，甚至還有企業包車載員工來採檢，不少民眾都到社區採檢站採檢PCR，全市6處採檢站在4月25日總共採檢了1萬2139人，採檢量能完全滿載，經過這幾天喊話希望企業職場不要包車載大批員工前來採檢後，昨日的採檢數已降到4186位，幾乎少了2/3的採檢人潮。
鄭文燦說，目前市府衛生局的備量已快用完，配合「3＋4」居隔新制，市府會配送6萬份到各區公所，由區公所配置每份關懷防疫包各5支快篩劑，讓居隔民眾有充分的快篩視劑可用。他同時表示，目前快篩試劑已經開始鋪貨，希望次風險或風險較低的民眾多使用快篩，近距離接觸者用PCR採檢，依照風險高低分流，讓PCR採檢站用在正確的地方。
鄭文燦表示，快篩試劑實名制明起上路，桃園市有477所健保藥局參加，需要民眾可持健保卡前往合作藥局購買。另外他也呼籲企業職場建立定期快篩機制，若需要大量試劑，可透過各醫療通路購買合法的國外居家快篩試劑。
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