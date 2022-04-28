快篩實名制6大QA！1圖秒看哪裡買

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持有健保卡或居留證的民眾均可購買，無年齡限制。不過每輪每身分證字號僅能購買1次。
家用快篩試劑實名制以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
每劑價格多少？可以買幾劑？
每劑100元，每人1份5劑，共500元，要注意的是，醫材原則售出，概不退換。
要去哪裡買？
可上健保署、食藥署、藥師公會官網查詢
可否代購？
可代購，但每輪每身分證字號僅能購買1次
藥師公會也提醒，快篩試劑需攜回家中檢測，不可在藥局使用，購買時請民眾務必戴好口罩、落實防疫措施。
快篩使用時機？
指揮中心說明，家用快篩試劑適用於感染病毒比例高的地區，例如確診者足跡熱區、曾前往人潮眾多場所、曾與確診者有接觸史或足跡重疊。
指揮中心也提醒，若民眾自覺有風險且出現呼吸道症狀，請佩戴醫用口罩，前往「公費新冠家用快篩試劑社區定點診所」掛號就醫，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。
快篩陽性該怎麼辦？
指揮中心提醒，若為居家隔離者，請聯絡衛生單位解除電子圍籬，佩戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，並速至鄰近的醫療探檢院所或社區採檢站進一步檢測。使用過的採檢器材須以塑膠袋密封包好，一併攜帶至醫療採檢院所或社區採檢站，交予院所或採檢站人員。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。