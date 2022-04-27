基隆女染疫病死！家屬火化受阻　原因竟是未列「確診」

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陳女回家服用藥物仍不見好轉，同住的曾姓男友在期間也多次撥打衛生局電話，但始終無法接通；22日下午曾男下班回家，得知陳女已連續發燒超過12小時，體溫高達39.4度，最後只好打1922專線，請求接線員幫忙聯繫衛生局。
因陳女高燒不退，曾男再次撥通119求救，同時也告知陳女是確診者，衛生局才在晚間18時許調派1輛救護車將陳女送醫，當晚11時半，高溫稍退，陳女再度被安排出院。
豈料，曾男24日傍晚17時許返家後，卻發現陳女躺在床上，全身冰冷、無呼吸心跳，緊急呼叫119，但消防人員到場認為，陳女已明顯死亡，無送醫必要，遂轉通報警方接手處理。
依規定，確診者需在死亡24小時內火化，因此24日深夜，殯葬業者便將陳女送到市立殯儀館，但由於沒有確診證明，導致遲遲無法火化，最後在家屬爭取之下，才於隔天下午重新開立死亡證明，死因改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」，讓陳女順利火化。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。