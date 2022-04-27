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基隆女染疫病死！家屬火化受阻　原因竟是未列「確診」

▲陳女染疫後不幸死亡，事後家屬逾火化時，還因通報未完成受阻。（示意圖／取自shutterstock）
▲陳女染疫後不幸死亡，事後家屬逾火化時，還因通報未完成受阻。（示意圖／取自shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 21:48:282022-04-27 22:03:27

基隆市一名陳姓女子在本月22日確診，沒想到發燒就醫，院方竟只讓她打點滴，就要求返家隔離，導致24日上午因高燒未退病死家中，家屬辦理後事時更發現，醫院根本還沒完成通報，就連確診案號都沒有，一度無法順利火化，令親友感到十分悲憤；對此基隆市衛生局則表示，醫院未收治陳女，是院方的判斷，後續已在死亡證明上載明死因為武漢肺炎導致呼吸衰竭，協助陳女順利火化。

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據了解，陳女20日開始出現身體不適，隔天自行前往診所快篩，結果為陽性確診，陳女依診所指示返家，並通報衛生局，但電話遲遲不通，陳女高燒也依舊未退，21日下午17時許，一家人實在沒有其他辦法，才打119求救，送往醫院急診後，PCR檢測也呈陽性反應，領完藥便返家休息。

陳女回家服用藥物仍不見好轉，同住的曾姓男友在期間也多次撥打衛生局電話，但始終無法接通；22日下午曾男下班回家，得知陳女已連續發燒超過12小時，體溫高達39.4度，最後只好打1922專線，請求接線員幫忙聯繫衛生局。

因陳女高燒不退，曾男再次撥通119求救，同時也告知陳女是確診者，衛生局才在晚間18時許調派1輛救護車將陳女送醫，當晚11時半，高溫稍退，陳女再度被安排出院。

豈料，曾男24日傍晚17時許返家後，卻發現陳女躺在床上，全身冰冷、無呼吸心跳，緊急呼叫119，但消防人員到場認為，陳女已明顯死亡，無送醫必要，遂轉通報警方接手處理。

依規定，確診者需在死亡24小時內火化，因此24日深夜，殯葬業者便將陳女送到市立殯儀館，但由於沒有確診證明，導致遲遲無法火化，最後在家屬爭取之下，才於隔天下午重新開立死亡證明，死因改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」，讓陳女順利火化。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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