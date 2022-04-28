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台積電降肉！律師喊「55萬買10張」尪無言　藍心湄也笑翻

▲台積電（2330）昨（27）日股價大跌，對此，律師李怡貞也半開玩笑喊「要用55萬買10張」，讓老公超無言，也讓藝人藍心湄笑到流淚。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）
▲台積電（2330）昨（27）日股價大跌，對此，律師李怡貞也半開玩笑喊「要用55萬買10張」，讓老公超無言，也讓藝人藍心湄笑到流淚。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 09:08:17

有「護國神山」之稱的台積電（2330）昨（27）日股價大跌，終場收在526元，創下近一年新低。對此，律師李怡貞就在臉書半開玩笑地表示自己要用55萬元買下10張台積電股票，讓老公超傻眼，就連藝人藍心湄也在留言區回應笑到流淚的表情符號，掀起熱議。

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律師李怡貞在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文，表示她昨天跟老公說「聽說台積電下跌，我想買10張」，結果老公超震驚，認為平常買包不手軟消費殆盡，及時行樂又胸無大志的她，哪來的錢買股票，就問她「妳有錢買嗎」，也讓她忍不住回「十張我花不起嗎」？

只見老公的神情從震驚轉為驚訝又開心，覺得「這個老婆終於不再亂買東西，要投資理財了」，便說「那妳買啊」，豈料李怡貞竟說「我不會買股票啊，我給你五十五萬不用找了，你幫我買」，讓老公傻眼到無言以對，也讓她在文末無奈表示「我自行估狗，唉，怎麼有人還相信投資群組中被冒名的李怡貞律師呢」？

▲▼李怡貞擁有多年實務經驗。（圖／李怡貞臉書）
▲李怡貞擁有多年實務經驗。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
貼文一出，網友全笑翻，「20幾年前的確有這個價格、可以買10張」、「55萬買的到10張嗎？」、「您還是買包好了，不過至少還可以買到一張，很棒了！」、「哈哈哈妳真是可愛」、「感覺還在800英尺，還沒降肉，會更低」、「就是喜歡妳高智商又風趣的po文」、「老公真心覺得妳在設計他」、「這招高！直接獲利」。

就連藝人藍心湄也回覆一個笑到流淚的貼圖，而李怡貞律師也在留言區回應「就叫你們不要開九天玄女玩笑，果真，股市，降肉」。（編輯：郭佩蓉）

▲台積電（2330）昨（27）日股價大跌，對此，律師李怡貞也半開玩笑喊「要用55萬買10張」，讓老公超無言，也讓藝人藍心湄笑到流淚。（圖／翻攝自李怡貞律師臉書粉專）
▲台積電（2330）昨（27）日股價大跌，對此，律師李怡貞也半開玩笑喊「要用55萬買10張」，讓老公超無言，也讓藝人藍心湄笑到流淚。（圖／翻攝自李怡貞律師臉書粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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