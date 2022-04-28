快篩實名制系統卡卡！藥師轟：以為經過口罩實名制會改善

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於快篩實名制卡卡，健保署長李伯璋回應表示，上午8點30分左右因有大量民眾購買，導致系統壅塞，但已於8點45分搶修完成，現應可順利使用。
據指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：
一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。
二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。
三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。
四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。
五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。
六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。
八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。