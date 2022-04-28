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快篩實名制系統卡卡！藥師轟：以為經過口罩實名制會改善

▲快篩實名制今（28）日上路，早上各藥局正式開賣，不過一啟動就傳出有藥局無法連上健保系統，系統塞爆當機而不得不暫停販售。（圖／記者林莞茜攝）
▲快篩實名制今（28）日上路，早上各藥局正式開賣，不過一啟動就傳出有藥局無法連上健保系統，系統塞爆當機而不得不暫停販售。（圖／記者林莞茜攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 10:09:37

快篩實名制今（28）日上路，早上各藥局正式開賣，不過一啟動就傳出有藥局無法連上健保系統，系統塞爆當機而不得不暫停販售。對此，藥師林士峰也在臉書發文表示，幾乎沒辦法登錄上系統，更吐槽「系統還是爛的厲害」。

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林士峰一早回報自己登入健保系統的狀況，分享了一張顯示電腦無法連上的照片，指出「這次販賣快篩的藥局只有上次口罩的三分之二。怎麼系統還是爛的厲害，幾乎沒辦法登錄。我以為這種大規模販售，經歷了口罩、消費券之後，經驗值應該會有所提升。結果不但還是很難登錄，甚至因爲昨天配送的司機請假，幾乎整個頭份市的藥局，到晚上9點半都沒拿到快篩...」

▲藥師林士峰認為快篩實名制的健保系統還是很爛。（圖／翻攝自藥師林士峰臉書）
▲藥師林士峰認為快篩實名制的健保系統還是很爛。（圖／翻攝自藥師林士峰臉書）
對於快篩實名制卡卡，健保署長李伯璋回應表示，上午8點30分左右因有大量民眾購買，導致系統壅塞，但已於8點45分搶修完成，現應可順利使用。

據指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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