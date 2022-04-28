台灣保時捷向永續邁進　投資充電網絡為成功策略！

台灣預計於2050年達成碳中和目標。為達成此目標，交通部門需鼓勵車主購買電動汽車，以取代內燃機引擎的車輛。然而，若要發揮電動車的最大價值，製造商需設置符合消費者期望的充電設備，而台灣保時捷做到了。





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▲ 高速充電(Turbo Charger)在最佳狀態下能在短短20分鐘內，將電池從5%電量充至80%。(圖／Porsche Taiwan提供)

為達成此目標，交通部各部會需鼓勵車主購買電動車，以取代內燃機引擎的車輛。然而，若要發揮電動車的最大價值，製造商需設置符合消費者期望的充電設備，而台灣保時捷做到了。德國汽車製造商保時捷早在2015年便佈局電動車市場，並在兩年後開始於台灣打造充電網路。





台灣保時捷事業發展處處長暨代理總裁吳海峯(Ralph Uhlmann)表示：「正確的做法是打造新車型，而非將舊有車型電動化，才能凸顯我們品牌產品間的差異性。」這款電壓為800伏特的車型其中一大亮點便是：僅需5分鐘時間即可續航100公里。這體現了保時捷重視顧客時間的品牌理念。





▲ 德國汽車製造商保時捷2017年在台開始佈建充電設備。(圖／Porsche Taiwan提供)

保時捷於2020年12月份推出Taycan，但早從2017年便開始一系列規劃。吳海峯先生說道：「我剛到台灣時，首要任務即是建造充電設備。當時，我和許多專家討論時，每個人都認為台灣尚未做好邁入電動車時代的準備。」他接著解釋：「而台灣保時捷證明台灣其實早已準備好了。」





然而，台灣在電動化方面稍嫌落後，因此，仍有許多困難等著台灣保時捷一一克服。吳海峯先生回憶道：「我們和台灣各地的經銷商攜手合作，佈建保時捷車主專屬的高速充電站(Turbo Chargers)，成果相當亮眼。 」





高速充電能在短短20分鐘內，將電池從5%電量充至80%。吳海峯先生繼續說道：「一切都是靠我們自己從頭開始打造的，當然還透過經銷夥伴的協助，我們得以在2020年Taycan電動車上市前即完成充電設備的佈建。」





▲ 保時捷於2020年12月份推出Taycan，但早從2017年便開始一系列的規劃。(圖／Porsche Taiwan提供)

吳海峯先生認為這項投資是對台灣市場的重要允諾，也是一種「試驗」。他表示：「雖然台灣和其他國家相比，市場的複雜度小得多，但在某些事情上仍有嘗試的潛力。」最後，吳海峯先生總結道：「對於投資電動車及充電站的佈建是正確的選擇我相當開心。而其他市場也正跟隨台灣的方法，藉由提供更多專屬充電站，以吸引更多消費者。」



