物聯網今年挑戰2兆產值　產業大聯盟跨域打造經濟生態圈

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國家發展委員會主任委員龔明鑫表示，亞洲．矽谷智慧城市計畫徵案，已有249項解決方案，其中44項成功輸出海外、遍布全球27國。台灣物聯網產值2018年首度突破兆元，今年積極挑戰2兆產值，直追台灣半導體產業。
「台灣下一階段的數位轉型佈局，不外乎新世代半導體與AIoT，加上5G世代來臨，可帶動智慧城市快速發展，不論應用端或需求端皆大有可為。」龔明鑫主委強調，站在政府立場，除打造平台生態系，也積極推動法規鬆綁、提供投資減免優惠，尤其在前瞻計畫中，針對5G提供490億元基礎建設資金。面對全球2050淨零碳排目標，轉型成功的關鍵必須架構在數位轉型基礎上，需要物聯網產業大聯盟所有成員一同努力達標。
針對全球物聯網發展走勢，工研院協理兼產科國際所所長蘇孟宗認為，疫情改變人們的消費模式與對多元數位平台的需求，物聯網智慧化與數位化成為企業生存的關鍵。從擋不住的元宇宙熱潮、淨零碳排趨勢催化物聯網永續服務、防疫自動化零接觸應用與隱私資安完備化等4大面向，蘇孟宗認為物聯網勢必成為防疫與經濟復甦利器，唯有強化科技、人文、創新等多元應用服務，才能發揮智慧台灣新價值。
物聯網商機無限，台廠如何搶佔供應鏈重組新契機？華碩雲端近年聚焦在智慧醫療、智慧製造、智慧城市3大佈局方向，總經理吳漢章以「天下大亂形勢大好，天下武功唯快不破」16字訣自勉，集團去年也成立台灣智慧雲端(台智雲)，利用AI超級電腦加速落實客戶服務端，目前已累積超過150家客戶，同步建立AI、5G、區塊鏈夥伴生態系。
另外，遠通電收智慧交通除在台落地，也成功輸出海外，成為物聯網產業海外輸出成功案例。遠通電收執行董事兼總經理張永昌開心宣布，目前台灣ETC系統已在泰國3條高速公路落地啟用，有效協助當地解決塞車之苦。遠通電收身為台灣服務系統整案輸出廠商，已打入越南、印度、哈薩克、菲律賓等國，累積16億元輸出商機。他強調：「透過科技創新、機制創新，搭配產業化鏈結國際，與政府協作，攜手將智慧科技輸出海外。」