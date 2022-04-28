快篩實名制開賣排長龍！系統一度塞車　2小時賣出5.9萬份

我是廣告 請繼續往下閱讀
每輪開放購買時，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次（可代購），無年齡限制，1人1份共有5劑、每劑新台幣100元，共500元；採身分證尾數單雙號分流，單號可於週一、三、五購買，雙號可於週二、四、六購買，週日則開放全民購買。
實名制快篩試劑今天上午7時起開賣，系統一度壅塞，隨後已恢復正常。
健保署署長李伯璋上午受訪表示，截至上午9時，實名制快篩開賣短短2小時，全台2323家販售據點已售出5萬9214份快篩試劑，在8時30分時因大量民眾購買，導致系統壅塞，健保署已於8時45分修復完成，目前都可順利使用。
李伯璋指出，有購買實名制快篩需求的民眾，可於健保署「家用快篩試劑實名制專區」查詢販售點，購買時務必戴好口罩、維持社交距離，如有疑問可撥打防疫專線1922或健保署服務專線諮詢（0800-030-598或4128-678）詢問。（編輯：唐聲揚）1110428
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。