便當沒主菜要價65元？網一看卻羨炸直喊：簡直雙主菜
最近物價狂上漲，對外食族來說想要省荷包又是難上加難，有時吃一個便當就要價破百，讓不少民眾叫苦連天。不過有一名網友日前分享他買到一個銅板價便當，不僅菜色豐富，份量更是滿到爆炸，立刻引以眾人討論。
這名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，他表示雖然這份便當沒有主菜，但是擁有六菜一飯卻只要65元。只見照片中的便當裡，配菜格被蔬菜類以及豆腐塞得滿滿的，再加上一根香腸以及一顆荷包蛋，幾乎已將白飯淹沒，讓原PO也忍不住表示：「滿到膨脹」。
貼文一曝光，許多網友紛紛表示：「好便宜」、「這樣65很可以」、「佛心店家」、「台北這樣140」、「好豐盛，超高CP」、「這80我也可以」、「便宜，已經豐富到不需要主菜」、「超級佛，要跪拜老闆養育了」、「那個是皇帝豆嗎？很便宜」、「高CP值，看起來比午餐團膳好吃⋯」。
另外也有人留言：「蛋跟香腸對我來說是雙主菜」、「香腸應該算主菜了還有荷包蛋65很便宜」、「在新竹那個香腸已經算主菜了…」、「香腸就是主菜啦！便宜啦！」、「這時候，『蛋』應該是主菜」、「超便宜！光香腸就要25元了」、「香腸是肉類，以一般來說，四、五菜一肉來說，香腸算是主菜了」、「蛋現在最低消應該要15元了」、「現在有蛋就贏一半了」。（編輯：陳珮瑜）