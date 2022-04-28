缺乏維生素D竟增77%染疫風險！公衛專家：吃這些食物補充
國內新冠肺炎疫情持續升溫，本土確診病例逐日攀升，讓不少民眾膽戰心驚，但要預防新冠肺炎除了基本的戴口罩、勤洗手以外，攝取均衡營養維持身體免疫力絕對重要！國內公衛營養專家，中研院特聘研究員潘文涵教授指出，國外有研究顯示，相較於血液中維生素D濃度足夠的人，維生素D缺乏者感染新冠病毒的風險增加77%，這很可能與補充維生素D可以增強免疫力並減少發炎反應有關！近兩年應用於疫情間的臨床研究數據更證實，維生素D有輔助治療新冠肺炎痊癒的功效。但國人維生素攝取普遍不足，建議民眾平時可藉由攝取蛋黃、魚類、魚肝油、添加維生素D的奶類或食用補充劑，以及曬乾的香菇、木耳等食物補充維生素D，同時攝取均衡營養，提升自己免疫能力。
千禧之愛健康基金會日前與衛福部國民健康署、農委會農糧署主辦，首次以營養觀點設計的六大類「食物明星賽」網路票選活動，共有17萬人次投票，民眾依個人喜好投給最愛吃與最少吃的食物，票選結果由高麗菜、白米飯、香蕉、鮮乳、豆腐、核桃奪下六大類國人最愛吃食物榜首，大蒜、油條、榴槤則是國人最挑食的蔬菜、全榖雜糧、水果類食物。
國民營養調查也顯示，國人蔬果攝取不足，使得身體所需膳食纖維、維生素也不足，使得台灣三高慢性病、代謝症候群、慢性腎臟病等慢性疾病盛行率高，19歲以上成人代謝症候群盛行率為 30%，且隨年齡上升逐漸增加
潘文涵教表示，對於最少吃(挑食)的食物，建議民眾找到更合適的烹調方式，如特殊氣味的大蒜含可抗氧化的硫化物大蒜素，是調味好幫手；含有花青素的紅鳳菜則可搭配薑絲與麻油炒軟，風味更好也就願意多吃。均衡六大類後再加重特定種類份量的特定飲食法，其實可預防疾病，國際上有名的得舒飲食(DASH Diet)[1]，便是於均衡六大類外再加重乳品與蔬果的攝取，因蛋白質中的胺基酸有助於降血壓，加上高膳食纖維、鈣、鉀、鎂等同於降血壓藥物效果。地中海飲食則是加重全榖雜糧類、以白肉取代紅肉、多魚、多蔬果再加上橄欖油與堅果種子攝取，搭配紅酒，以高植物多酚及植化素，搭配不飽和脂肪酸帶來的抗發炎效果，可維持心血管健康，「但前提都是要吃足建議份量才能產生疾病防治效果。」
國健署吳昭軍署長也說。民眾除了早上一杯奶，養成習慣於下午或晚上再補足第二杯奶更重要，或可將牛奶入菜增加攝取量，才有助於骨骼保養。若有乳糖不耐症，優酪乳或優格都是很好的替代品，再輔以傳統豆腐、豆干即可補足所需鈣質。