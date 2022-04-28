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就是討厭你！馬克宏勝選後首度視察　遭抗議者砸番茄

▲法國總統馬克宏成功連任，但並不是所有選民都喜歡他。圖為他27日前去巴黎近郊視察。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏成功連任，但並不是所有選民都喜歡他。圖為他27日前去巴黎近郊視察。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-28 11:51:352022-04-28 12:03:41

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在已過週日的大選中，擊敗極右政黨候選人雷朋（Marine Le Pen）而成功連任，本週三是他勝選後首次公開露面，卻在視察時遭到抗議者丟擲番茄，場面一度相當混亂。

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綜合外媒報導，為了實踐他團結法國、終止分裂的承諾，馬克宏選擇在當地時間27日，訪問位於巴黎郊區的小鎮賽爾吉（Cergy-Pointoise），這是1個低收入地區，從4月10日進行的第1輪投票看來，極左候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）在當地有著相當高的支持率。

正當馬克宏與居民進行交流時，一堆番茄之類的東西從他的面部飛過，但沒有砸到他本人，而是打中一旁的民眾。

面對突如其來的「襲擊」，馬克宏的保鑣迅速撐開黑傘保護馬克宏，並用手蓋住馬克宏的頭，馬克宏本人似乎很淡定，嘴裡說著「不要打架」，然後一邊繼續往前方移動。此外影像也顯示，除了番茄，現場還有另1名男子試圖飛身撲向馬克宏，卻跌入吵雜的人群中，隨後遭到逮捕。

報導指出，這起事件看似不起眼，但也顯出馬克宏並非萬人迷的事實，2021 年6月，他也曾在視察時遭到1名男子攻擊，被當眾打了耳光。

雖然視察過程傳出插曲，馬克宏仍聲稱，在最貧困的社區，無論是城市還是農村地區，政府都必須為真正的平等創造條件，這是擺脫民眾不信任感以及被遺棄感的唯一方法。

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