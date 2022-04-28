案情不單純？北市大同區槍擊案 槍手轟7槍後自行投案
台北市大同區27日凌晨3時許，一名19歲林姓男子，為了替友人陳男出氣，持改造衝鋒槍掃射原生開發公司門口7槍，現場遺留6顆子彈，13分鐘後他自行前往大同分局寧夏派出所投案，供稱自己因一時衝動開槍洩恨，檢方調查後認為，此槍擊案經過策劃，而林男只是扛責的人頭槍手，遂以串證、滅證之虞為由，向法院聲押禁見獲准，後續將持續追查幕後主使者。
據了解，此案起源於今年1月初，由台北市萬華幫派芳明館主導的原生開發公司，與大同區角頭發生工程款糾紛，雙方爆發口角，一名陳姓男子被砍傷，其林姓友人不滿，因此在27日凌晨3時許，持改造衝鋒槍前往原生開發公司，並朝門口連開7槍洩憤，過程中還因卡彈，在現場遺留6顆子彈。
犯案後，林男主動前往投案，供稱自己非大同幫派成員，只是為了替被砍的朋友出氣，才會帶著改造衝鋒槍及50顆子彈，對著開發公司門口開槍，至於槍枝來源，他則說是過世友人寄放
檢警對林男說法保留，台北地檢署認為，此案可能經過策畫，因林男住在新北市板橋區，卻跑到萬華區開槍後，再到大同分局投案，像是背後有人指點，而經搜索，相關事證早已湮滅，認為林男只是扛責的人頭槍手，遂向法院聲請羈押林男獲准，並擴大追查幕後主使者。（編輯：林莞茜）