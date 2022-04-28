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今起快篩實名制上路　立委憂上健身房不夠用

▲立委萬美玲今（28）日指出，健身房3劑令混亂，若民眾每天都要去健身房，快篩試劑也不夠，要求教育部1周內提配套。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲立委萬美玲今（28）日指出，健身房3劑令混亂，若民眾每天都要去健身房，快篩試劑也不夠，要求教育部1周內提配套。（資料圖／記者呂炯昌攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-28 12:06:17

指揮中心日前規定要打3劑疫苗才能去健身房，經醫師評估不適合打疫苗者，應出示3日內快篩陰性證明，且運動時全程戴口罩。立委萬美玲今（28）日指出，健身房3劑令混亂，許多民眾紛紛提出要與健身房解約，引發糾紛，另外，若民眾每天都要去健身房，快篩試劑也不夠，要求教育部1周內提配套。

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立法院教委會今天邀請教育部就「各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失之紓困因應」進行專題報告，並備質詢。

教育部次長、體育署代理署長林騰蛟表示，適用接種第3劑疫苗才能進入的「健身房」範圍包括目前有設置健身器材（如重訓、跑步有氧器材等），並有對外開放經營的一般健身中心；學校內設置的健身房，採自主或委外，並可讓校外人士進入使用者；國民運動中心規範範圍僅為「健身房」，其他空間（如羽球場）不屬於本次施打3劑疫苗規範對象。

進入健身房的相關規定，林騰蛟指出，民眾應提供接種3劑疫苗證明，或是接種2劑疫苗未滿12周，或經醫師評估不適合接種國內所有EUA的COVID-19疫苗者，入場時應提供醫師證明、出示3日內快篩陰性證明，並於運動時全程佩戴口罩。

萬美玲質疑，現在許多民眾因為沒有打3劑疫苗而向健身房解約，卻遭遇無法解約的問題，只能自行負擔損失，若業者願意解約，也會面臨賠錢損失，盼體育署祭出相關補償；另外，若民眾每天都要去健身房，一個月大概要出示約10劑的快篩試劑，但今天上路的快篩實名制卻規定每人一輪僅能買5劑，後續恐怕還會產生糾紛，要求教育部依健身房3劑令實際產生的問題，在一周內提出相關配套與補償。

立委林奕華則質疑健身房定義，用健身房申請立案的健身中心或健身會館，若要進行有氧舞蹈課程、泳池都要符合3劑令嗎？但國民運動中心裡的有氧舞蹈課程、泳池就不用？

林騰蛟說，目前屬健身房立案，不管何種樣態都要符合3劑令，國民運動中心是考量多屬獨立空間、動線分流，要匡列居家隔離較容易，若健身房也有獨立空間，會針對這部分做滾動式檢討。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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