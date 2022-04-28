今起快篩實名制上路　立委憂上健身房不夠用

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教育部次長、體育署代理署長林騰蛟表示，適用接種第3劑疫苗才能進入的「健身房」範圍包括目前有設置健身器材（如重訓、跑步有氧器材等），並有對外開放經營的一般健身中心；學校內設置的健身房，採自主或委外，並可讓校外人士進入使用者；國民運動中心規範範圍僅為「健身房」，其他空間（如羽球場）不屬於本次施打3劑疫苗規範對象。
進入健身房的相關規定，林騰蛟指出，民眾應提供接種3劑疫苗證明，或是接種2劑疫苗未滿12周，或經醫師評估不適合接種國內所有EUA的COVID-19疫苗者，入場時應提供醫師證明、出示3日內快篩陰性證明，並於運動時全程佩戴口罩。
萬美玲質疑，現在許多民眾因為沒有打3劑疫苗而向健身房解約，卻遭遇無法解約的問題，只能自行負擔損失，若業者願意解約，也會面臨賠錢損失，盼體育署祭出相關補償；另外，若民眾每天都要去健身房，一個月大概要出示約10劑的快篩試劑，但今天上路的快篩實名制卻規定每人一輪僅能買5劑，後續恐怕還會產生糾紛，要求教育部依健身房3劑令實際產生的問題，在一周內提出相關配套與補償。
立委林奕華則質疑健身房定義，用健身房申請立案的健身中心或健身會館，若要進行有氧舞蹈課程、泳池都要符合3劑令嗎？但國民運動中心裡的有氧舞蹈課程、泳池就不用？
林騰蛟說，目前屬健身房立案，不管何種樣態都要符合3劑令，國民運動中心是考量多屬獨立空間、動線分流，要匡列居家隔離較容易，若健身房也有獨立空間，會針對這部分做滾動式檢討。
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