染疫別以為輕症沒事！11大高危險族群有「3症狀」快就醫

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國際統計新冠病毒Omicron變異株確診個案的住院率、重症率、及死亡率很低，絕大部分是指自然感染或接種疫苗後，已產生血清抗體高的國家。兩個學會聯合呼籲，台灣不曾有大規模的新冠肺炎疫情，對於沒有接種疫苗且有重症風險因子的民眾來說，感染新冠肺炎，仍有可能會演變成重症，絕不能因絕大多數是輕症，對疫情過度樂觀，就掉以輕心，輕忽可能的住院重症死亡。
台灣感染症醫學會理事長，台北榮總內科部感染科教授王復德提醒，年滿65歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、肥胖、懷孕，以及有會影響免疫功能的疾病，像是長期使用類固醇或其他免疫抑制劑的民眾，都是新冠肺炎重症的高危險族群。
台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任感染科教授陳宜君強調：「這些新冠肺炎重症的高危險族群，是最需要及早治療、以預防重症。國內現在已經有口服抗病毒的特效藥，更重要的是，必須好好把握治療黃金時間，也就是開始出現症狀的5天內。及早篩檢、適時評估用藥是保護自己健康的關鍵。千萬不要因為對自己的健康太有把握，錯失最佳治療時機而讓健康兵敗如山倒。」
王復德指出，新冠肺炎口服藥是高危險族群，減少重症有用的武器，不打疫苗、不主動篩檢，就等於早早放棄避免重症的先機，「等於空有精良武器，卻無用武之地！」民眾只要有接觸史或出現症狀， 一定要化被動為主動，積極篩檢，只要能及早確診，重症的高危險族群，也可及時用藥，中間病情若有變化，也可盡早就醫。
新冠肺炎已在社區散播，以輕忽的態度面對這些「看不見的敵人」是最可怕的，也是近期最令人擔憂的社會現象。台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會呼籲，現階段迎戰本土疫情，戒慎但不要恐懼。再再重申以「三防三擊」行動來換取時間跟機會。「三防」就是基本的防疫措施─戴口罩、勤洗手、保持社交距離。「三擊」是主動出擊─疫苗打好打滿、主動接受篩檢、及時有效的治療。
陳宜君強調，「Omicron傳播力很高，潛伏期也縮短到1至3天。一旦確診數大量攀升，就算重症率再低，所造成的累積傷亡，還是會很可觀。只要發現被感染後，症狀並沒有隨時間越來越改善，甚至開始喘，身體變得很虛弱，連刷牙、洗臉都很吃力，或是原有慢性病突然急遽惡化，譬如糖尿病的糖友，血糖飆升或低血糖，慢性肝炎病友，開始出現眼白變黃、皮膚，黃、尿液加深如茶色的黃疸現象等等，都可能代表病情惡化，宜及時就醫，別再誤以為『新冠病毒只會引起輕症』而延誤治療時機。」