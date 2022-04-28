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居隔3+4方案非必要不出門　陳時中強調「有需要再快篩」

▲快篩實名制4/28上路，指揮官陳時中：「3+4」方案非必要不出門「有需要再快篩」，不用天天篩。（圖／指揮中心）
▲快篩實名制4/28上路，指揮官陳時中：「3+4」方案非必要不出門「有需要再快篩」，不用天天篩。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-28 14:32:522022-04-28 14:35:03

家用快篩實名制今（28）日上午開跑，各地湧現排隊人潮、狀況不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，「3+4居家隔離者」，在自主防疫期間非必要不出門「有需要再快篩」，陰性才可出門，而快篩實名制只是讓民眾可以有備無患，不用說沒症狀然後還固定時間來篩。

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▲快篩實名制4/28上路，指揮官陳時中：「3+4」方案非必要不出門「有需要再快篩」，不用天天篩。（圖／指揮中心）
▲快篩實名制4/28上路，指揮官陳時中：「3+4」方案非必要不出門「有需要再快篩」，不用天天篩。（圖／指揮中心）
指揮官陳時中說明，平常或在居家隔離期間，天天做快篩沒有作用，是你覺得有症狀才篩才有必要，且已不出門為準，至於自主防疫後四天，「3+4」不是鼓勵大家出門，是要有必要的時候出門的時候才來做快篩，篩完陰性才可以出門。

陳時中指出，家用快篩實名制部分，聽到有人說每個禮拜篩兩次、三次，「我們不鼓勵這樣做」，只是說家裡有備無患，讓民眾家裡有5支快篩，萬一有症狀或相關接觸，或是有懷疑等等可以使用，他強調「總是要有理由才篩」，不不用說固定時間來篩檢。

在學生部分，陳時中說，學生在自主防疫期間結束後，需快篩陰性才可上學，給的快篩數量會足夠，所以大學生含以上學生會提供3劑公費快篩試劑，國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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