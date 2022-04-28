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麻疹數激增8成！新冠排擠其他醫療資源　弱勢地區風險高

▲聯合國（United Nations）27日表示，因為新冠疫情導致其他常規疫苗接種行動停滯，今年全球麻疹（Measles）病例較去年同期激增近80%，這恐怕意味著其他疾病的爆發也將接著發生。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國（United Nations）27日表示，因為新冠疫情導致其他常規疫苗接種行動停滯，今年全球麻疹（Measles）病例較去年同期激增近80%，這恐怕意味著其他疾病的爆發也將接著發生。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-28 14:40:13

聯合國（United Nations）27日表示，今年全球麻疹（Measles）病例激增近80%，這恐怕意味著其他疾病的爆發也將接著發生。

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綜合外媒報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織（WHO）在聲明中表示，新冠肺炎大流行，已經使多地「非新冠疫苗」的接種行動中斷，導致數百萬兒童的生命處於危險之中。光是2020年就有超過2300萬名兒童錯過常規的疫苗接種，創下10幾年來的新高。

聯合國的數據顯示，光是今年1月和2月，全球就通報了超過1萬7300例的麻疹，而去年同期則只有約9600例；截至4月為止，過去1年，全球陸續爆發過21次大規模且具破壞性的麻疹疫情，大部分發生在非洲和地中海東部，如索馬利亞、葉門、阿富汗、奈及利亞等地。

UNICEF免疫部門高級健康顧問格雷戈里（Christopher Gregory）告訴《法新社》，麻疹展示了免疫系統的弱點何在，也是迄今最具傳染性、但可以靠疫苗預防的疾病之一，這件事無疑是項警訊，而黃熱病（yellow fever）不排除就是下一個病例激增的疾病。

格雷戈里無奈的表示，聯合國特別擔心那些「最脆弱的國家」，由於新冠疫情的打擊，已讓它們本就不完善的醫療系統陷入掙扎，麻疹等疾病的爆發則無疑是雪上加霜。

報導也指出，2017年至2019年間，烏克蘭是歐洲國家中，麻疹發病率最高的1個，而戰爭的發生或將導致疫情重燃，何況自戰爭開打以來，國際組織已經很難追蹤烏克蘭任何疾病的流行情況，擔心很可能會「錯過什麼」。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中提到，這些被迫中斷的免疫服務，其影響將會在未來幾十年內顯現，必須抓緊時間，讓基本的免疫服務回到正軌，甚至應該急起直追，以免有更多無辜生命被曝露於風險之下。

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