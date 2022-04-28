快篩實名制首日「6小時狂賣20萬份」！陳時中：別太著急

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而針對許多民眾一早就到藥局搶排購買，指揮官陳時中則表示，早上排隊很多是循環式的，但試劑並非一個緊急用藥，並馬上就要用，呼籲大家不用急在一時，或給自己太大壓力，重點是以備不時之需，他也強調，「試劑是足的，大家就照著順序購買，今天週四，明天是尾數單數可以購買，後天不分尾數可以購買」。
指揮中心指出，家用快篩試劑實名制實施重點如下：
一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。
二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。
三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。
四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。
五、販售價格：1人1份5劑，共500元（醫材原則售出，概不退換）。
六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份（人次）。
八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。