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東西越少金錢越多！六月「333精簡穿搭法」告別爆炸衣櫥

▲東西越少，金錢越多！六月教你「333精簡穿搭法」，告別爆炸衣櫥。（圖／我是凱文工作室提供）
▲東西越少，金錢越多！六月教你「333精簡穿搭法」，告別爆炸衣櫥。（圖／我是凱文工作室提供）

文/姊妹淘

2022-04-28 14:55:012022-04-28 14:55:05

台灣知名女藝人「六月」，從出道以來不管在戲劇、主持，都有相當亮眼的成績表現，婚後，演藝事業與家庭同時兼顧，但她不管在家庭與事業上，依然還能保有婚前的自由與快樂，原來她有自己一套人生整理術，從居家收納，到人際關係、甚至財富管理，六月只保留真正需要的，因為她說，掌握「真正需要的」、懂得取捨與分配，凡事就能在掌握之中，人生將變得更順暢。

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▲六月分享，學會正確「丟東西」，能幫你轉換心境，創造財富。（圖／時報出版）
▲六月分享，學會正確「丟東西」，能幫你轉換心境，創造財富。（圖／時報出版）
解決衣櫥流湯亂像


相信主婦們最害怕的一個地方就是「衣櫥」，自己的衣物可能已經夠多了，再加上結婚後先生的、小孩的等等，想要避免衣櫥整天流湯，拿衣服就像打仗一樣的話，一定要學會怎麼整理衣櫥，先開始幫自己衣櫥健檢一下：


1.不喜歡的東西，一件都不必留


這邊指的不喜歡的東西是指：沒有100%喜歡的東西。你最重要的一件事就是要懂得判斷什麼是自己最喜歡的？有一點猶豫就是不喜歡，再次強調，不要覺得擺著一定會穿到、用到！


2.超過1年沒有穿過的衣物，直接丟掉吧！


-已經不合身的衣服


想等到瘦下來後再穿、或是已經瘦下來無法穿的。


-沒穿過或很少穿的衣服


不管價值如何，不會穿到就是不會穿到。


-偏流行性的衣服


有些衣物有流行季節性，千萬不要一直等流行回來。


-保養麻煩的衣服


-留作紀念的衣服


回憶永遠是當下最美好。


人們實際上真正會用到的東西往往僅有現有物品的二成，其他八成基本上都沒有作用，甚至有沒有都沒差，尤其是衣服。當選擇變多，其實只是耗費更多挑選整理的時間、體力，反而增加更沉重壓力，不僅採買的當下大傷荷包，對將來更是一點好處都沒有！


請記住！丟棄並不是浪費，在丟棄的時候，別再想著總有一天可以穿到它們！一件衣服只要1年都沒有被你拿出來穿，表示你根本不需要它，你需要做的是學習如何培養購物的原則，透過挑選經典百搭的服飾，來減少不必要的囤積。


我自己對於衣物的捨棄最為嚴格，雖然我是藝人，常常有造型需求，但私下我並不會瞎買衣服，一切秉持「有進有出」的原則，再貴的衣服、包包都一樣！


3.小孩的衣服只要48件


衣櫥對女生來說，是很難斷捨離的項目，我是一個媽媽，我知道父母親對於孩子的可愛衣物也非常容易產生非理性的添購。其實不管是大人或小孩，明明一季能穿的衣服就那麼幾件，衣櫥卻總是塞得滿滿的。


我有兩個小孩，但打開孩子的衣櫃，只有48件衣服。這些衣服幾乎都是「恩典牌」，因為孩子長大的速度很快，衣服很快就不適穿，所以我不會在孩子的衣服上做太多消費，可以接收親朋好友小孩狀況好的衣服，然後再盡可能的善待衣服，或許還有機會能夠再交給下一棒，省錢又環保！


這48件衣服是完全足夠他們一整季的穿搭的！


小朋友的睡衣，一共有4套，一週有7天，所以我可以很清楚的知道第三天一定要洗衣服。長褲4～5件、短褲3～5件，妹妹的裙子只有2件。有趣的是連我家小朋友現在都知道自己的衣服放在哪裡？哪件衣服是在家裡穿，哪件衣服是在學校穿的？只要哪天少了哪件衣服，我們一目瞭然。


為了讓我更能一眼看到所有的衣物，節省找尋的時間，我通常都會用收納盒把衣服分類地清清楚楚，完全可以掌握數量之外，也可以讓衣物擺進固定的位置，一次就拿到正確的衣服，可以避免為了找衣服把衣櫥搞亂（那會花費更多時間、體力，媽媽的時間是很珍貴的！千萬不可以花太長時間在找孩子衣物或是為了搭配抉擇傷腦筋。）


這48件衣服都是屬於經典百搭單品，怎麼配都不會出錯，可以不用花時間就能搭配好。 也因為只有48件衣服，所以我相當珍惜它們，每件衣服我都會好好洗滌、熨燙，以增加衣物的使用壽命。很多人都覺得新生兒的衣服很難整理，我其實很享受整燙衣服的時光，看到整齊劃一的感覺，非常療癒。在這也分享我自己新生兒的衣服摺法給大家喔，簡單好學！


▲六月分享新生兒的衣服摺法。（圖／時報出版）
▲六月分享新生兒的衣服摺法。（圖／時報出版）
▲六月分享新生兒的衣服摺法。（圖／時報出版）
▲六月分享新生兒的衣服摺法。（圖／時報出版）
六月的333精簡穿搭法則


掌握了上面3個原則後，你是不是會發現衣櫥瞬間多出了不少空間？但這時可能又會好奇，我是怎樣量化自己以及小孩的衣物數量呢？333精簡穿搭法則就是一個很實用的方式！


其實在歐美地區就已經很多人嘗試333精簡穿搭法則，目的是解決爆炸的衣櫃然後學會自己真正要什麼衣服，以三個月為單位，只允許自己使用33件單品完成每天的穿搭。


而我自己的333精簡穿搭法則是：幫自己設定一段時間，可以是3個月或是1年為基礎，然後只留下33件實穿的單品，如果一定需要添購衣服時，堅守有進有出原則，務必讓自己控制在33件的扣打之內，每一次穿搭或是判斷衣物去留只允許花3秒，超過3秒就視同不要。（當然每個人可以根據自己的習性或是需求增減條件）像我已經養成了習慣，甚至兩年左右都可以幾乎不買新衣服，也很少會超標33件。這時候會發現，透過限制自己無止盡的購物欲望，減去不少過度的開銷，也讓衣櫥維持在一個很健康的狀態，有什麼衣服、單品都會真正穿到，不會再擺著不穿或是根本忘記自己買過了什麼！


本文出自《讓生活只留下最喜歡的：六月的減法生活，加分人生》作者：六月（蔡君茹）





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