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基隆確診女家中逝世！尚未列入案號　陳時中還原就醫病況

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 15:08:00

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增11353例COVID-19本土個案及164例境外移入，另外又添2例死亡。而基隆市一名陳姓女子在本月22日確診，24日於家中病逝，家屬不滿控訴醫院兩度拒絕收治，此案曝光後引發外界關注，指揮官陳時中在防疫記者會說明，這位基隆女的個案尚未列入案號，並非今日公布的2例死亡個案之一，而陳時中也對該女的狀況做出解釋。

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據了解，陳女20日開始出現身體不適，隔天自行前往診所快篩，21日因發燒送醫急診，並進行PCR採檢，22日被通知確診。23日再因高燒不退送醫急診，結果打了點滴退燒後被請回家觀察，24日在家中病死。陳女女兒表示，陳女被通知確診當天就想住院，23日送醫急診也表達住院意願，但兩度被醫院請回家，讓家屬十分遺憾。

在防疫記者會上被問到此事，陳時中表示目前陳女的案例還在專家研析評斷中，尚未列入案號。而陳時中說明，據他掌握到的狀況，陳女就醫時雖有發燒症狀，但檢查血氧正常、沒有肺炎，肝腎功能也正常，醫師給予點滴治療後，留觀過程認為沒有危急徵兆，因此開立退燒藥請陳女回家休息。至於陳女後來病情急轉直下、在家病逝，相關死因還在綜整蒐集各類資料，仍待專業研判。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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