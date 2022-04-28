基隆確診女家中逝世！尚未列入案號 陳時中還原就醫病況
中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增11353例COVID-19本土個案及164例境外移入，另外又添2例死亡。而基隆市一名陳姓女子在本月22日確診，24日於家中病逝，家屬不滿控訴醫院兩度拒絕收治，此案曝光後引發外界關注，指揮官陳時中在防疫記者會說明，這位基隆女的個案尚未列入案號，並非今日公布的2例死亡個案之一，而陳時中也對該女的狀況做出解釋。
據了解，陳女20日開始出現身體不適，隔天自行前往診所快篩，21日因發燒送醫急診，並進行PCR採檢，22日被通知確診。23日再因高燒不退送醫急診，結果打了點滴退燒後被請回家觀察，24日在家中病死。陳女女兒表示，陳女被通知確診當天就想住院，23日送醫急診也表達住院意願，但兩度被醫院請回家，讓家屬十分遺憾。
在防疫記者會上被問到此事，陳時中表示目前陳女的案例還在專家研析評斷中，尚未列入案號。而陳時中說明，據他掌握到的狀況，陳女就醫時雖有發燒症狀，但檢查血氧正常、沒有肺炎，肝腎功能也正常，醫師給予點滴治療後，留觀過程認為沒有危急徵兆，因此開立退燒藥請陳女回家休息。至於陳女後來病情急轉直下、在家病逝，相關死因還在綜整蒐集各類資料，仍待專業研判。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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