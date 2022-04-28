防疫亂象　藍營年輕爸媽批缺幼兒疫苗、缺快篩、難請假

針對目前兒童防疫政策亂象，國民黨提出三點主張：
一、 缺疫苗：中央盡快採買幼兒用BNT疫苗，目前衛福部宣稱已簽約，但數量及時程尚未明朗，請給出具體時程。
二、 缺快篩：快篩實名制第一天上路，健保系統大當機，應優先充足及供應快篩試劑給學校、家庭使用。
三、 難請假：應頒布家長專用防疫指引，完整告知家長遇到居家隔離或是停課的狀況，要如何因應，並強力推動有薪照護假。
林家興指出，政府防疫政策實務上有很多問題，目前兒童施打疫苗的相關資訊透明度不足， 家長們沒有得到給兒童專用清楚的防疫指引，造成家長非常大的困擾。中央及地方醫療量能有限，衛生局電話接到手軟，家長打1922、衛生所電話都無法接聽，在全台灣各縣市都是普遍的情況。
林家興表示，最嚴重的是很多家長反映，當他們想請防疫照顧假時，公司有時不願意准假，學童確診、臨時停課影響家長上班，已經嚴重影響台灣經濟層面運轉，中央將所有責任丟給地方，非常不負責。
凌濤表示，陳時中的自主應變轉變成本土疫情破萬，人民要自求多福的現象。桃園疫情非常嚴重，鄭文燦市長針對幼兒、針對國小相關停課標準卻沒有對相關政策作出調整，身為孩子的爸爸，不願意讓孩子承受傷痛，務必要請鄭市長做出適當決策，不要讓家長和孩子承擔責任。
凌濤指出，桃園市快篩試劑及PCR篩檢站不足，希望鄭文燦可以盡快訂定停課、線上教學、快篩、確診相關指引，中央和地方完全脫鉤，必須有效通知，負起責任，制定可以遵循的標準，不能放任不管，讓家長及孩子置於險境。
白喬茵透過現場播放的錄製影片表示，防疫照顧假該如何請，政府並沒有更加明確的相關規定，雖然家長們可以申請居家隔離照顧假的補助，但必須要由公司開立無薪假證明才能申請補助。現實生活中，政府的補助無法照顧到真正需要的民眾，令人感到惋惜！建議中央應訂定明確指引，讓各縣市可以依照指引進行對應的政策，新的政策應提前溝通協調，不要再徒增民眾困擾。
身為台北媽媽的周羿希強調，母親非常擔憂在幼兒園孩童，政府是否能保護孩子的健康安全？快篩試劑今天實名制上路，政府提供每家藥局78份快篩試劑，一早藥局門外大排長龍，上班族的家長沒有時間購買，要家長怎麼安心？
周羿希指出，目前防疫相關單位動作慢，家長無法及時得知消息，甚至已經解除自主隔離才收到通知。政府應該要有相關配套措施，居家照護是目前最重要的事，應該要積極改進，別再讓家長無所適從！
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