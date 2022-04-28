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最帥星3代UTA「慢生活」！追《華燈》喊：Rose媽媽是凶手

▲UTA（內田雅樂）來台發展，近期最愛 《華燈初上》楊祐寧跟林心如。（圖／吾貳不作娛樂）
▲UTA（內田雅樂）來台發展，近期最愛 《華燈初上》楊祐寧跟林心如。（圖／吾貳不作娛樂）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-04-28 16:36:39

日本已故國寶級影后樹木希林長孫內田雅樂（UTA）來台發展，他今（28日）解除隔離，原定要與台灣記者會面訪談，因疫情升溫改為線上訪問。他表示非常欣賞楊祐寧跟林心如，最近也在看《華燈初上》，因尚未追完所以不知道凶手是誰，笑說：「可能是Rose媽媽嫌疑比較大！」

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▲UTA（內田雅樂）是大咖演員本木雅弘兒子、國寶級影后樹木希林長孫。（圖／吾貳不作娛樂）
▲UTA（內田雅樂）是大咖演員本木雅弘兒子、國寶級影后樹木希林長孫。（圖／吾貳不作娛樂）
UTA受訪前先以中文打招呼，他說：「哈囉，你好嗎？各位媒體大哥大姐們好，謝謝你們今天來，我是雅樂，請多多指教，謝謝。」問及該自我介紹花費多久時間準備？UTA是透過台灣經紀人教學，「大概學了3天，覺得發音是最難的部分，幸好有老師，讓我很快能記得，為了這次來台，之前有密集學習中文，希望來台後也能繼續學習中文，這是我第一次來台北，希望能挑戰各種事情，除了工作外，也希望能多到各個地方走走看看，體驗不同的文化」。

UTA今解除隔離，他用中文透露期間吃的台灣美食，「我在台北吃了小籠包、牛肉麵、鵝肉、水煎包和麻辣鍋，還有波霸奶茶」。UTA也說來台隔離是此生最久的一次，日前到巴黎工作時隔離短暫，東京的模式則能和家人同住，「所以這次是我久違的出國和一個人生活，每天都在房間中做些運動和做料理」。

他透露最近有在關注台灣影視作品，非常欣賞張震、楊祐寧、林心如、金城武跟李安，近期也有在看《華燈初上》，「現在看到一半，覺得故事劇情和設定都很精彩，我深受吸引，很喜歡他們（指楊祐寧、林心如）的演技」，他也表示還未看完，所以不知道凶手是誰，自己亦無法接受被劇透，所以上網時都盡量「避雷」、不和朋友討論；問及他「你覺得誰會是凶手」時，UTA深思許久後說：「我現在看到的部分，跟我前面想的不太一樣，心裡想的一直都在換，目前覺得Rose媽媽嫌疑最大。」

▲UTA（內田雅樂）身高189公分，有顏有身材。（圖／吾貳不作娛樂）
▲UTA（內田雅樂）身高189公分，有顏有身材。（圖／吾貳不作娛樂）
UTA身高189公分，常受邀飛各國參與時裝活動，是國際知名模特兒之一；但其實他出身演藝世家，爸爸媽媽是著名演員本木雅弘， 內田也哉子，外婆是已故的國寶級影后樹木希林，他因此獲封「日本最帥星三代」。問及是否對此頭銜感到壓力？他表示：「家人是我一出生就擁有的寶物，所以對我來說不會是壓力，因為家人的關係，我也得到了許多其他人不會有的機會，所以讓我充滿感謝，再加上雖然身為星三代，不過父母從小沒有對我在演藝事業上有過多的期待，讓我自由選擇未來想要走的路，所以我很輕鬆，沒有感受到壓力。」

UTA決定從事時尚相關行業的契機，外婆樹木希林影響他最深，他表示住在雙世代2層樓住宅，外婆在世時2人同住一樓，「所以我跟外婆相處的時間很長，常常一起生活，我邀請朋友來家裡時，她也會煮一桌菜請大家吃飯。在我剛當模特兒時，她對我說的一句話影響我很深、給我很大的鼓勵，她說『服裝能夠讓人客觀的去審視、俯瞰自己』，這句話到現在還讓我印象深刻，讓我十分感謝。」

UTA決定來台發展，除了模特兒、雜誌拍攝的工作，未來希望能參與台灣戲劇演出，他也表示父母都舉雙手支持自己出來闖蕩，「家人都認為在年輕時能有這樣的機會，應該要自由的去迎接，並好好認真去吸收，趁年輕時多嘗試不同挑戰」。

▲▼UTA（內田雅樂）出身演藝世家。（圖／吾貳不作娛樂）
▲▼UTA（內田雅樂）出身演藝世家。（圖／吾貳不作娛樂）
▲▼UTA（內田雅樂）出身演藝世家。（圖／吾貳不作娛樂）
 
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