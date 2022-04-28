最帥星3代UTA「慢生活」！追《華燈》喊：Rose媽媽是凶手

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UTA今解除隔離，他用中文透露期間吃的台灣美食，「我在台北吃了小籠包、牛肉麵、鵝肉、水煎包和麻辣鍋，還有波霸奶茶」。UTA也說來台隔離是此生最久的一次，日前到巴黎工作時隔離短暫，東京的模式則能和家人同住，「所以這次是我久違的出國和一個人生活，每天都在房間中做些運動和做料理」。
他透露最近有在關注台灣影視作品，非常欣賞張震、楊祐寧、林心如、金城武跟李安，近期也有在看《華燈初上》，「現在看到一半，覺得故事劇情和設定都很精彩，我深受吸引，很喜歡他們（指楊祐寧、林心如）的演技」，他也表示還未看完，所以不知道凶手是誰，自己亦無法接受被劇透，所以上網時都盡量「避雷」、不和朋友討論；問及他「你覺得誰會是凶手」時，UTA深思許久後說：「我現在看到的部分，跟我前面想的不太一樣，心裡想的一直都在換，目前覺得Rose媽媽嫌疑最大。」
UTA身高189公分，常受邀飛各國參與時裝活動，是國際知名模特兒之一；但其實他出身演藝世家，爸爸媽媽是著名演員本木雅弘， 內田也哉子，外婆是已故的國寶級影后樹木希林，他因此獲封「日本最帥星三代」。問及是否對此頭銜感到壓力？他表示：「家人是我一出生就擁有的寶物，所以對我來說不會是壓力，因為家人的關係，我也得到了許多其他人不會有的機會，所以讓我充滿感謝，再加上雖然身為星三代，不過父母從小沒有對我在演藝事業上有過多的期待，讓我自由選擇未來想要走的路，所以我很輕鬆，沒有感受到壓力。」
UTA決定從事時尚相關行業的契機，外婆樹木希林影響他最深，他表示住在雙世代2層樓住宅，外婆在世時2人同住一樓，「所以我跟外婆相處的時間很長，常常一起生活，我邀請朋友來家裡時，她也會煮一桌菜請大家吃飯。在我剛當模特兒時，她對我說的一句話影響我很深、給我很大的鼓勵，她說『服裝能夠讓人客觀的去審視、俯瞰自己』，這句話到現在還讓我印象深刻，讓我十分感謝。」
UTA決定來台發展，除了模特兒、雜誌拍攝的工作，未來希望能參與台灣戲劇演出，他也表示父母都舉雙手支持自己出來闖蕩，「家人都認為在年輕時能有這樣的機會，應該要自由的去迎接，並好好認真去吸收，趁年輕時多嘗試不同挑戰」。
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