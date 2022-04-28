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焦糖議員夢碎！初選民調倒數第二　只贏過當地里長

▲網紅「焦糖」陳嘉行投入民進黨士林北投區初選，不過卻意外以倒數第二之茲，無緣獲得民進黨提名。（圖／翻攝陳嘉行臉書）
▲網紅「焦糖」陳嘉行投入民進黨士林北投區初選，不過卻意外以倒數第二之茲，無緣獲得民進黨提名。（圖／翻攝陳嘉行臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-04-28 15:28:17

網紅「焦糖」陳嘉行日前宣布投入民進黨士林北投區初選，而昨（27）日晚間該區進行電話民調，並於今日中午公布結果。焦糖雖然在民調中具有新人加權的優勢，不過經過加權後，民調成績仍舊僅在該區排名倒數第二，只勝過當地里長，而該區民調最高的則是湧言會所支持的議員參選人林延鳳，且林的民調也勝過當地所有現任的民進黨議員。

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根據民進黨公布的相關民調資料，士林北投區初選的電話民調結果，由湧言會所支持的新人議員參選人林延鳳以18.62％的支持度以排名第一，而第二名的則是現任市議員林世宗16.56％；至於第三名則也是新人議員參選人，由新潮流派系支持的陳賢蔚15.34％；第四名與第五名則分別是綠色友誼連線的現任議員鍾佩玲14.68％，與親英系的現任議員陳慈慧11.56％。

至於在提名名單外的，落選頭是「飛躍的羚羊」紀政的姪子紀建漢10.96%，排在後面的就是焦糖8.59％，排名最後的則是溫泉里里長許智全3.71％。

而焦糖在初選民調中僅排名倒數第二，距離提名名單相當遙遠，也可以說是跌破外界眼鏡。不過據了解，雖然焦糖在網路空戰的聲量相當高，但多數都是負面聲量；而在初選最後階段，雖然焦糖勤跑基層，但空降士林北投區是硬傷，仍舊難敵其他在地方經營許久的參選人。

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