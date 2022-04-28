嚴打酒駕成績亮眼　一、二月死亡人數創歷年新低

交通部今（28）日由部長王國材召開道安說明會。根據統計，今（2022）年1至2月共發生交通事故60,053件，造成483人死亡、79,394人受傷，比去（2021）年1至2月減少4,586件(-7.1%)、減少66人死亡(-12%)、減少6,920人受傷(-8%)，死亡人數更創下歷年同期新低。至於宣導結合執法之四季交安專案，第二季主題為路口安全，將針對車不讓人、行人違規、路口闖紅燈等行為加強宣導與執法。
王國材強調，道安是全民議題，降低道路交通事故更是重要目標。從數據顯示，整體事故死亡人數已有下降，機車事故與酒駕事故死亡人數亦同，其中年1至2月合計道路交通事故死亡人數483人，較110年同期減少66人(-12%)，機車事故死亡292人，較110年同期減少32人(-9.9%)，酒駕事故死亡45人較110年同期減少14人(-23.7%)，酒駕事故死亡為歷年1、2月份最低。從道路交通事故的死亡年齡來看，除18-24歲年輕人死亡人數111人較去年同期增加7人(+12.3%)，其餘皆下降。
在1、2月各縣市事故死亡統計，死亡合計增加最多縣市為桃園(+11)、竹縣(+8)、竹市(+6)、臺中(+6)、嘉縣(+5)。減少最多為雲林(-19)、台南(-19)、高雄(-17)、新北(-16)、苗栗(-16)。若依每十萬人事故分析，死亡最多為嘉義縣4.27人，新竹縣市亦呈現比去年增加情形。
至於各縣市道安會議召開情形，111年3月除離島縣市外各縣市均依期程召開道安會議，除基隆市、新北市、新竹市、嘉義縣非首長主持外，其他縣市都是首長親自出席並主持，交通部道安會也籲請各縣市首長在公務煩忙之餘，應多關心道安工作。
在加強酒駕防制執行情形上，截至18日，不同意易科罰金共1,854人、不予許可假釋186人，緩起訴處份依法戒酒癮治療104件，酒癮治療機構現有共129家，申請酒癮治療補助1,136人，縣市均有代駕業者，全國有119家參與，截至目前服務99,744件。 強制執行共6,461件。
統計1至3月執行成果，計取締酒駕違規 17,406 件、含移送法辦件數10,088件，與去年同期相較取締酒駕違規減少1,045 件(-5.66%)、移送法辦件數減少 472 件(-4.47%)，取締酒駕違規件數持續呈現減少趨勢，經分析以本署持續強力執法、酒駕罰則加重及廣為宣導酒後代駕等有關。