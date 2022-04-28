快訊／北市確診+2424 柯文哲：北北基桃已成重災區
新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，台北市今（28）日的確診案例為2424例，仍是史上最高的確診數。台北市長柯文哲今日下午也臨時新增行程，親自召開北市防疫記者會。柯文哲指出，現階段北北基桃已經是疫情重災區，未來恐怕還會向中南部蔓延。
柯文哲表示，現階段北北基桃共同生活圈，在確診數上已經儼然是重災區，不過他認為接下來會慢慢向中南部擴散，未來的時間確診案例會持續增加。柯文哲強調，台北市現階段的疫情相當嚴重，社區篩檢站確診率從1%到9.6%，今天已經是11.7%，疫情在社區裡面相當普遍。
台北市今日新增2,424例本土病例，截至27日確診者居家照護人數為3,841人；列管中居家隔離人數1,190人，台北市COVID-19確診者自主填報問卷已接獲2,000餘位民眾完成自主填報，北市衛生局與關懷中心持續依自主填報內容啟動安置、關懷及疫調作業。
※【NOWnews 今日新聞
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