確診破萬！民眾黨立委籲配發職場防疫物資

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賴香伶表示，每件職災給付理賠因影響工作程度、天數不同，理賠金額約數千到一萬餘元，申請職災給付時，除準備申請書及診斷書等外，也要提供因工作遭感染的佐證資料，如與確診者接觸說明、PCR檢測結果、衛生局通知匡列文件等，經審查確認與工作具因果關係，才能辦理職災理賠，應備文件繁多，在職場確診人數暴增下，勞動部應儘速因應。
賴香伶說，指揮中心至今未能開放企業購買快篩劑等防疫物資，密切接觸染疫者的勞工無法檢驗，沒辦法上班，只能到快篩站忍受一兩小時的排隊等候，她昨天在桃園中路運動公園快篩站，快篩站於4點半截止半小時，還有約400公尺的排隊人龍，家長帶著有症狀的孩子、密切接觸者勞工都在等快篩。
徐慈檉指出，桃園是這次的「重災區」，尤其現在快篩試劑不足、疫苗不足、救援物資不足，整體防疫能量超級弱的情況，尤其許多大廠紛紛爆發群聚染疫，動輒數十人數百人染疫，讓勞工擔心「職場病毒擴散」，危害家人親友健康。
徐慈檉表示，「以篩代隔」是趨勢，倘若移工快篩導入狀況不佳，「以篩代隔」恐成為挑戰，「中央針對他們有做到有效宣導嗎？桃園市是台灣工廠高度密集縣市，移工人數全國第一，人數逼近12萬人，快篩政策是否因應縣市的特殊情形進行調整？中央政策力所不及之處，是否要求縣市政府提出配套措施？」
陳思宇指出，指揮中心宣布要與病毒共存的政策，職場群聚染疫的機率大幅提升，政府應該加強宣導讓勞工都能知道因執行勤務過程或工作場所染疫可以申請職災給付，因應每日確診人數直逼萬人，勞動部應該盡快超前部署，盡可能簡化流程並且盡快評估是否能提供線上服務。
陳思宇表示，北市勞動局當時推出的「台北職安卡」，為的就是安排員工上課了解自身權益，每日還提撥500元工資減少勞工負擔，長期下來已有無數勞工參受惠，中央也仿傚推「台灣職安卡」，呼籲政府因應疫情，使雇主、勞工透過職安教育建立職場風險意識，維護勞工職場工作安全，莫讓職場淪為病毒散佈的溫床。
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