疫情擴散！一銀全額補助員工實名制快篩劑、幫保防疫險
國內本土疫情擴散，單日確診破萬人，快篩實名制也正式上路。為提升員工防疫保障，第一銀行今（28）日宣布，全額補助每位員工「實名制快篩劑」購買費用500元，並已提前部署，持續為全體員工約8000人投保2022年度防疫險。
第一銀行表示，在疫情期間，特別增加配合孩童停課或居家隔離，員工申請居家辦公的彈性，且去年即因應中央政府防疫政策，提供每位員工最高5000元防疫保障金，不但為國內7600多位員工投保防疫險，給予疫苗險、PCR篩檢費用補助，亦提供營業單位防疫物資採購經費，每位同仁於1500元預算內，可自主採購口罩、防護面罩、酒精、手套及隔離衣等相關防疫物資。
此外，第一銀行也給予行員14天的有薪「防疫照顧假」、「防疫隔離假」，同時以有薪「疫苗接種假」來鼓勵員工積極接種疫苗，提升防疫實質量能，實施迄今累計受惠人數高達7651人。
為力挺海外分行堅守崗位第一線同仁，第一銀行除了加碼提供防疫獎金，對於因疫情無法返國的同仁，給予年度特別休假、探親及健檢額度遞延，也補助返國隔離期間防疫旅館費用，滿足同仁返國需求，慰勉在國外工作的辛勞。
同時，第一銀行在今年4月啟動全行員工的健康檢查，不僅優於法令，還特別為不同年齡的同仁安排適齡健檢方案，費用全部由行方負擔。
第一銀行也與醫護人員並肩抗疫，累計捐贈8500件隔離衣、2000件防護衣、10台智慧防疫自助機、2座全功能批價繳費自助服務機、2座UVC自動測溫除菌門、紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器、醫療巡迴車等，嘉惠全臺逾10家醫療院所，同時保障大眾的就醫安全及品質。