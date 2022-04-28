台中保母涉虐童案！2少年「丟雞蛋、撒冥紙」竟搞錯地址
台中市豐原區日前一名夏姓保母，疑似虐待一名１歲男童，導致其顱內出血昏迷，目前仍未脫離險境，仍在豐原醫院加護病房治療中，這起事件引發社會上許多民眾不滿，今天（28日）凌晨1時許，2名青少年也前往夏女住家丟雞蛋、撒冥紙，不料竟搞錯地址，丟到劉姓民眾家，遭受無妄之災的劉男遂報警處理，警方於今天中午逮捕2名嫌犯，並依恐嚇及少年事件處理法移送台中地檢署少年法庭審理。
警方表示，今天上午5點接獲民眾報案指出，自家遭人撒冥紙、丟雞蛋，經現場警員調閱監視器後，立刻鎖定2名男子，分別為17歲的李姓與蔡姓少年，2人落網後供稱，因看到新聞，覺得十分氣憤，才到現場丟雞蛋、撒冥紙，不知道其實新聞畫面並非夏女住處；警方訊後已依恐嚇及少年事件處理法，移請台中地檢署偵辦與少年法庭審理。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110