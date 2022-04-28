快篩陽性視同確診可行？專家認可：偽陽風險也不高

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心今宣布，本土新增1萬1353例新冠肺炎確診個案，陳時中也於疫情記者會中回應，「快篩陽性視同陽性確診」在大部分國家都是於疫情下坡段進行，因為屆時不會匡列接觸者，而是將快篩陽性者單純以疑似感染個案處理。
陳時中分析，現行快篩試劑與PCR的準確相符度約為88%至91%，算是相當不錯，但因為快篩與PCR相符程度約90%的情況下，代表100位快篩陽性者中，約有10人並非真的確診，卻會被視為確診者而占用醫療量能，且即使透過簡化疫調，每位確診者匡列居隔人數3人計算，還是會多匡列30人，衡量這些成本後，台灣還不宜使用。
陳時中也說，依照國際經驗，待疫情過高峰後開始走下坡，還是可能可以簡化這些事情，只是以台灣現階段狀況「不是很合算」。
黃高彬則認為，目前已在進行居家隔離的民眾，若出現症狀可以就醫透過PCR確認有無染疫，也可避免輕症轉為重症。
黃高彬指出，已有許多國家都將快篩陽性視同確診，「這就是共識而已，大家覺得快篩陽就把他當作陽（確診），這樣就可以啦」，他解釋，偽陽比例大約為10%至20%，「基本上是可以接受的」，所以很多國家才會直接將快篩陽性視為確診，不會再進行PCR採檢，且即使是偽陽也不會有什麼風險，偽陰才比較有風險。
至於台灣能否比照國外，將快篩陽性者視同確診，黃高彬表示，國內實施與否就看政府意願，若是想要實施，中央流行疫情指揮中心應訂出一個大家都同意做法就可以。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。