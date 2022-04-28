就要在上面！奴才與貓疊手手　牠不認輸：我可以玩一整天

相信不少飼主一定都玩過！對許多貓奴來說，貓咪全身上下都是可愛的象徵，尤其牠們那毛絨絨的「山竹手」，經常讓人忍不住摸一摸或是捏一捏。日本就有一位貓奴這天跟主子玩起「疊手指」，原本以為昏昏欲睡的牠會讓自己得逞，沒想到竟然出乎她的意料之外！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Toro」是一隻身材嬌小的新加坡貓。（圖／推特帳號konamint）推特帳號@konamint本身是一名貓奴，她所飼養的新加坡貓叫做「Toro」，這天推主看見Toro躺在自己的大腿上昏昏欲睡，還露出一隻可愛的手手，這麼誘惑人的姿勢推主當然不想放過，隨即伸出手指輕輕地摸了她的小手，沒想到竟然開啟貓咪與飼主之間的爭奪戰！只見影片中飼主不停地觸摸Toro的小手，但是下一秒牠很快就將喵掌放回她的手指頭上，不服輸的Toro始終不願意讓自己的小手被壓制在下，就這樣一人一貓你來我往、越玩精神越起勁，一點都不想睡覺啦！▲這天飼主見牠昏昏欲睡，便把手指壓在牠的手上。（圖／推特帳號konamint）▲Toro：（立刻收手）幹嘛？本喵有說要給你摸手手嗎？（圖／推特帳號konamint）▲Toro：又來？講不聽欸！（圖／推特帳號konamint）▲Toro：朕94要放在上面，不懂嗎？（圖／推特帳號konamint）▲Toro：我可以跟你玩一整天喔！（圖／推特帳號konamint）網友看了都笑說：「影片有魔性，會不自覺一直重播」、「我的貓也會這樣」、「貓：我可以玩一整天」、「固執的喵喵」、「手指相撲，無窮無盡」、「害我也好想玩喔～」這裡說明一下，貓咪堅持把手手放在上面，其實是基於安全考量，因為牠們經常需要突然奔跑或是跳躍，因此爪子對牠們來說非常重要，需要無外力壓迫的空間，因此牠們不喜歡貓掌被壓制的感覺，如果貓咪不排斥手手被壓在下面，那表示對你有相當的信任感喔，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）朕沒答應你！飼主抱小貓想親親 牠出手秒拒絕：先不要按鈴網紅貓長眠了！腳邊撒嬌突倒下 2貓催餐畫面成絕響吃太猛！貓咪初次嚐雪「冰到臉扭曲」 網笑：敏感性牙齒