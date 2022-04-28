如何幫小孩快篩？醫師戴「佩佩豬爸爸」面具：從此有陰影
本土單日新增確診數首度破萬，其中兒童確診案例持續擴大，北市12歲以下確診人數截至今（28）日已近千人，許多小孩停課居家隔離，家長們還得帶小孩去篩檢，「小孩戳鼻子」無疑是場硬仗，小兒科團隊除了分享兒童快篩3要訣，還有醫師戴上「佩佩豬爸爸」面具，連焦急的家長們看到都覺得暖心。
花蓮慈濟醫院在25日啟動COVID-19快篩站，即日起至5月1日提供民眾採檢，醫務秘書李毅指出，兒童感染是不少家長擔憂的部份，因此快篩站每天會出動一位小兒科醫師幫小孩採檢。
花蓮慈濟醫院小兒科醫師張育晟表示：「小朋友會因為害怕而閃躲，所以希望父母能一起協助孩子快篩。」家長協助兒童快篩3要訣：要固定、要緊靠、要支撐，家長用雙腳夾緊小孩，並固定手部與頭部，避免孩子因為閃躲而受傷。
兒科病房副護理長宋景歡建議，可先用孩子聽得懂的方式，簡單說明篩檢步驟，並攜帶小孩喜歡的娃娃或玩具，讓他們篩檢時能抓著增加安全感，或是請小孩數數轉移注意力，都是減少兒童對篩檢感到焦慮害怕的方法。
為了緩解小孩採檢時的恐懼，花慈兒科團隊甚至戴上卡通面具，變身「佩佩爸爸」幫小孩篩檢，讓家長們直呼暖心，網友看了開玩笑說：「從此開始對佩佩豬爸爸有陰影」、「以後看到佩佩豬就哭了」、「我感覺更害怕了」，也有人認為「現場看很可愛」，大讚醫護人員辛苦之餘依然十分用心。