台灣美術基金會執行長　前北美館長林平受邀接任

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台灣美術基金會執行長林平表示，基金會現階段承接文化部藝術銀行政策，以及代管國家藝術收藏進行推廣，具有重要使命；同時，盼透過有效的行政管理及創意經營，提升自籌能力，使基金會永續經營。
在內部組織革新的部份，林平著手更新基金會組織架構，以責任制及人性化管理進行業務調度，讓團隊成員有更多跨業務的合作及彈性成長空間；針對基金會空間進行內部改造，規劃增設典藏庫房，為多元型態的藝術作品進行完善的保存維護；面對後疫情時代發生的產業衝擊與危機，強化團隊的危機處理，並建立緊急應變機制。
對外的服務提升，林平著眼於藝術銀行租賃機制及徵件計畫的改革。她規劃建立合理的評估機制，並在業務拓展上尋求共創分潤，以此扶植初出道但尚未有足夠公共平台和商業畫廊推介的藝術家，並針對租賃機制進行服務優化及收費機制的調整。
台灣美術基金會指出，林平原為東海大學美術系專任教授，曾任臺北市立美術館館長近6年，專長為藝術創作、獨立策展、藝術教育、藝術管理及藝術生態研究等，亦歷任多項政府、民間及國際評選獎項委員，並曾協助規劃公辦、民間的藝術獎項，如南島美術獎、首屆中信當代繪畫獎，以及第十屆「台南新藝獎《苔蘚說》」等，涉獵多元，不僅活躍於當代藝術領域，在組織及行政能力上亦具豐富歷練。